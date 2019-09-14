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Илья МАРЧЕНКО: «Сегодня я не играю на уровне Фучовича»

Украинский теннисист – о поражении на Кубке Дэвиса

  • 14.09.2019 20:42
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Илья МАРЧЕНКО: «Сегодня я не играю на уровне Фучовича»
© Sport.ua. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал поражение в матче Кубка Дэвиса против венгра Мартона Фучовича.

- Ты сегодня подавал первую 200 км/час регулярно, периодически за 200. Как это отразилось на плече?
-  Приходилось хорошо подавать, было мало легких мячей, мало очков заработал на подаче. Нужно было много забегать, играть справа. Это приличная нагрузка на мое плечо и естественно была усталость. Но сказать, что оно болит я не могу. Усталость - это нормально, плечо в рабочем состоянии.

- Оцените покрытие корта.
- Корт далеко не идеальный. Я в принципе не люблю играть на грунте из-за того, что там можно ожидать неровных отскоков и других «непонятных вещей», которых не ожидаешь. Но сказать, что этот корт мне не подходил, или что он больше подходил сопернику, я не могу. Конечно же, было бы комфортнее, если бы я играл на харде.

- После твоего брейка в седьмом гейме реально было бы переломить ход встречи, если бы ты удержал свою подачу?
- Естественно он бы ощутил давление, но сейчас об этом нечего говорить. Сегодня было тяжело, подача не играла такую большую роль. Мы играли один час и 40 минут, хотя по счету матч достаточно легкий. Я не знаю, что бы я мог сделать лучше на сегодняшний день. Будем откровенны, сегодня я не играю на том уровне, на котором играет Фучович.

- Вы видели в деле Балажа. Что можете сказать о его слабых сторонах?
- Я играл с ним на Уимблдоне (поражение со счета 5:1 во втором круге квалификации во втором сете - прим.) и проиграл с матчболов. Очень неприятный для меня соперник. Наверное, даже более неприятный для меня по своему стилю игру, чем Фучович. Но у него нет такого оружия, как у Мартона. Бегать, терпеть - это его игра. Он стоит очень далеко за кортом, имеет мало вариантов, при которых может выиграть розыгрыш: либо перебегать, либо больше никаких. Подача, может еще иногда выйти ударить слета. Нужно будет не делать самому ошибок.

- Сергей сказал, что был очень удивлен, что Балаж больше бил с бэкхенда, чем с форхенда и что он чувствовал себя очень неуверенно.
- Не знаю, почему Сергей так сказал. У Аттилы форхенд слабее, особенно если нужно играть на скорости. Обычно он играет только вверх. Если у него есть время, то он пытается «раскладывать», много забегает. Сегодня у него это не получалось, соответственно слева он чувствовал себя лучше, бэкхенд у него более «чистый». Сделать он им особо ничего не может, но допускает меньше ошибок.

Владимир КЛЕПАЧ

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Источник — Sport.ua

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