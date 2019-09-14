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Аттила БАЛАШ: «Стаховский хорошо подавал»

Венгерский теннисист – о поражении от Сергея Стаховского на Кубке Дэвиса

  • 14.09.2019 14:49
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Аттила БАЛАШ: «Стаховский хорошо подавал»
© Sport.ua. Аттила Балаш

Сегодня Аттила Балаш в первом матче противостояния Кубка Дэвиса Венгрия – Украина в Будапеште в двух сетах проиграл Сергею Стаховскому – 4:6, 3:6.

Второй номер сборной Венгрии назвал причины поражения в матче со Стаховским:

- Я был травмирован, не смог сыграть много матчей, пропустил несколько турниров. Сегодня трамва меня не беспокоила, я не чуствовал боли в ноге. Но сказался недостаток выступлений.

- У вас был тройной скрытый сетбол в первом сете, почему не получилось его реализовать?
- Да, у меня был большой шанс, но Сергей хорошо подавал. Сегодня я не чувствовал себя очень уверенно, а дальше у меня уже было не так и много шансов зацепиться на его подаче. Кажется, только в последнем гейме.

Владимир КЛЕПАЧ

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Источник — Sport.ua

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