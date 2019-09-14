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ВИДЕО. Кубок Дэвиса. Венгрия - Украина. Гимн Украины

Украинская сборная сыграет на выезде с венграми

  • 14.09.2019 12:36
  • 1116 просмотров
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ВИДЕО. Кубок Дэвиса. Венгрия - Украина. Гимн Украины
© Sport.ua
В субботу, 14 сентября, пройдут первые матчи между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
В первом поединке стартового игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта выйдут Сергей Стаховский (1) и Аттила Балаш (2). Начало матча в 12:00 по Киеву. Вторым запуском сыграют Мартон Фучович (1) и Илья Марченко (2).
 
 
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Источник — Sport.ua

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