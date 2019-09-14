Сергей Стаховский – Аттила Балаш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 14 сентября, пройдут первые матчи между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
В первом поединке стартового игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта выйдут Сергей Стаховский (1) и Аттила Балаш (2). Начало матча в 12:00 по Киеву.
Ранее теннисисты не встречались.
Вторым запуском сыграют Мартон Фучович (1) и Илья Марченко (2).
Прямая трансляция матча будет доступна на UA: Перший
Источник — Sport.ua
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