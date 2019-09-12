Матч Кубка Дэвиса Венгрия – Украина покажет UA: ПЕРШИЙ

Федерация тенниса Украины в сотрудничестве с телеканалом UA: Перший организует прямую трансляцию единственного в этом году матча Кубка Дэвиса с участием сборной Украины.

Прямая трансляция матчевой встречи Венгрия – Украина состоится на телеканале UA: Перший. Начало трансляций в субботу и воскресенье в 12:00 по киевскому времени.