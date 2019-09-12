Андрей МЕДВЕДЕВ: «Венгры выглядят фаворитами, но наши шансы равны»

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Дэвиса против сборной Венгрии.

- Первые впечатления от подготовительного периода: от дождя к солнцу…

- Сейчас погода наладилась. Мы понимаем, на каком покрытии, какими мячами будем играть. Честно говоря, до нашего приезда все казалось немного страшнее: земля и «Данлоп» – это комбинация представлялась нам достаточно сложной, неудобной для наших теннисистов. Но на деле все оказалось иначе. Сочетание, которое пугало, пришлось кстати. Мы видим: подготовка идет хорошо, нет никаких технических недостатков с нашей стороны, что помешало бы показать хороший теннис. И в целом команда находится в хорошем состоянии, учитывая, что это почти конец сезона, что наши игроки борются и с травмами, и с усталостью. На самом деле в этом матче у нас, когда мы прилетели сюда и разобрались с ситуаций, появилось больше шансов, чем думали, когда летели сюда. Как ни странно… Один из лидеров у венгров заболел и не сможет участвовать, что нам на руку, потому что он действительно проводит сейчас сильный сезон. Наши игроки в хорошей форме. Последние два дня тренировок я полностью доволен и качеством игры, и отношением, и настроением. Много будет зависеть, конечно, от жеребьевки: кто будет играть первым, кто вторым. Много будет зависеть от последних дней подготовки, но в целом нет никаких предпосылок к тому что нам не удастся показать наш высокий уровень. Конечно, венгры выглядят фаворитами, но с практической точки зрения я считаю, что наши шансы сейчас равны.

ukrtennis.com. Андрей Медведев и Эрик Ваншельбойм

- Как обстоят дела с игровым опытом наших теннисистов?

- По-разному. Я сегодня с Ильей разговаривал. Он говорит: я уже выиграл в этом году довольно много матчей, почувствовал снова уверенность. К сожалению, не набрал много очков из-за нового формата сетки на челленджерах. 48 участников, приходиться играть каждый день без отдыха. Для силового тенниса, в который играет Илья, это тяжело физически. Тем не менее, игровая форма у него очень хорошая и, несмотря на болезнь, которая повлияла на результат последнего матча, когда он вынужден был сняться до окончания, я считаю, что он в хорошей физической форме.

Что касается Сергея Стаховского, то с его огромным опытом, с его знаниями, как проводить матчи такого уровня, я считаю, что в общем-то не принципиально быть в хорошей форме вот прямо перед матчем. Главное – сохранить боевой настрой, желание выйти и победить, как это было в прошлом году против Португалии, и я вижу, что настроение у него игровое, хорошее. Мы знаем, что с его талантом, с его опытом и с его желанием, когда придет суббота, он будет готов.

Дай Бог, чтобы ничего не произошло на тренировках, чтобы никакие микротравмы, болезни не помешали нам. Например, Денис Молчанов плохо перенес акклиматизацию. Сегодня у него температура, и он пропустит тренировочный день. Это согласовано с докторским штабом, с тренерским. Мы считаем, что лучше дать ему восстановиться и поставить свежим на воскресную пару.



ukrtennis.com. Сергей Стаховский ukrtennis.com. Сергей Стаховский

- Что случилось?

- Я считаю, что акклиматизация, может быть, простуда – дождь, поддуло. Но в целом – он играл вчера и позавчера – мы увидели, что он в хорошей форме. Он прилетел недавно из Америки, и разница часовая, климатическая ощущается. И сегодня организм дал сбой, хотя вчера он говорил, что на удивление хорошо проходит акклиматизацию в этом году. Как мы знаем, так бывает редко, и вот организм дал сбой. Я надеюсь, что это микро-сбой, который, может быть, ему даже поможет. Я считаю, что Денису нужна свежесть – и игровая, и в голове. Зная его способности теннисные и опыт в парных комбинациях, то ему самое главное – как раз вот эта свежесть. И этот день, который он сегодня пропустит, возможно пойдет ему на пользу. Этот маленький перерыв позволит лучше подготовиться, остаться свежим. Когда подойдет время матча, он будет более готов взять игру на себя, потому что именно этого мы ожидаем от него в паре.

- Какое впечатление на тебя произвел дебютант команды Эрик Ваншельбойм?

- Я с ним знаком почти год, наблюдаю за его теннисом и мне нравится его прогресс, нравится его отношение к теннису, нравится то, что он трудяга, что он по многу тренируется, работает и действительно нацелен на результат. По игровым своим качествам он не уступает нашим лидерам. Единственное, что, как и у многих игроков его возраста, у него прослеживается немножко юниорская тактика и детские ошибки тактического плана. Но как раз с такими выездами в составе сборной команды на Кубок Дэвиса, мы надеемся, он будет подтягиваться, как было с Никитой Маштаковым, Ильёй Белобородько. Они видели, к чему нужно стремиться в своих тренировках, как исправлять свои детские ошибки и становиться взрослыми. Я считаю, что эту практику нужно продолжать. И если он останется здоров и таким же мотивированным, как последний год, его ждёт хорошее теннисное будущее. Он действительно талантливый, способный игрок, обладающий полным арсеналом всех ударов. Великолепная физика.



ukrtennis.com. Илья Марченко ukrtennis.com. Илья Марченко

- Ты сейчас приехал в Будапешт в качестве капитана команды. До этого в последний раз был здесь как игрок команды. Можешь вспомнить тот матч? Была победа, но тяжёлая победа.

- Да, тяжёлая победа. Я помню, мы приехали фаворитами, которые должны были выиграть даже если будем плохо играть. И все матчи получились на удивление тяжелыми, кроме первого дня. То есть, пара и особенно пятисетовый матч в воскресенье (против Аттилы Шаволта 6:1, 6:7(1), 6:3, 5:7, 6:2) дался большой ценой. После матча единственный раз в карьере у меня был полностью водяной и кровяной мозоль на всю стопу. Такого никогда не было ни до, ни после. Мне потом объяснили, что это из-за того, что земля с песчинками попала в обувь через носок. На адреналине, когда играл, не заметил этого. Да, чувствовал, что нога побаливает, но терпимо, мог закончить матч. После того, как снял кроссовок и увидел кровяной мозоль, подумал: как хорошо, что не снял его во время матча. Это явно выбило бы меня из колеи, стал бы думать о нём и, возможно, результат был бы другой. Очень хорошо помню состояние, когда мы выиграли. В раздевалке: мы выползли, мы выиграли. Практически матч, который мы должны были легко выиграть, мы вырвали. И были рады, что нам повезло. Я помню, что не хотелось больше встречаться с венграми, потому что они – очень и очень тяжелая команда. Именно как команда они сильны. Они играют за свою страну с большим, что ли, остервенением, желанием. Игрока, с которым провел тот сумасшедший матч, в обыкновенном турнире я бы обыграл со счетом 6:2; 6:2. Те пять сетов, возможно, были самыми тяжелыми из моих пятисетовиков, потому что я ожидал, вот сейчас выиграю, и проигрываю. Шла настоящая битва, я помню поддержку трибун, мысли, закрадывающиеся в голову: надо, надо обязательно. Думаю, что только за счет опыта я выиграл. Но было очень тяжело. Нужно отдать должное венграм: это действительно их национальная черта, что они сплоченные, будут биться за свою страну, скажем так, насмерть.



ukrtennis.com. Денис Молчанов ukrtennis.com. Денис Молчанов

- А ощущение трибун. Здесь, наверняка, тоже будет много болельщиков. Венгры на трибунах корректные?

- На Кубке Дэвиса трудно быть корректными. Наши болельщики тоже очень эмоциональные, возможно, и они кому-то покажутся некорректными. ITF проводит очень хорошую работу в плане контроля трибун. Мы столкнулись с этим в Израиле, сталкивались и у нас на родине. Судья на вышке может контролировать трибуны. Этого мы ожидаем и здесь. Понимаем, что будет народ, поддерживающий свою страну. Мы готовы к этому. Это не будет фактором, который станет мешать. Я думаю, если будут происходить какие-то неспортивные вещи, то есть судьи, которые могут успокоить. За это я беспокоюсь меньше всего. Хорошо, что мы играем на земле, если будут какие-то сомнения у игроков по поводу «попал – не попал», то можно будет проверить след, попросить супервайзера выйти и посмотреть. Сохранить вот ту честность, которую мы ожидаем особенно в Кубке Дэвиса, чтобы не было предвзятости, что кто-то подсуживает. Я не знаю случаев, чтобы кто-то делал это специально целенаправленно. Наверняка они есть, но сказать, что такое регулярно происходит и очень сильно выбивает… Да, оно выбивает, когда не можешь. И нет фактора: о, меня засуживают, это несправедливо и т.п. Да, будет много народа, будут эмоции и все то, за что мы любим матчи Кубка Дэвиса, когда можно покричать, поболеть за своих и тебе за это ничего не будет, если не перейдешь определенную черту, которую переходить нельзя, – сказал Медведев.