ФОТО. Как украинские теннисисты готовятся к матчу против Венгрии

Игроки сборной Украины по теннису Сергей Стаховский, Илья Марченко и Эрик Ваншельбойм в среду провели тренировку на арене «Sport11» в Будапеште, где 14-15 сентября пройдет матчевая встреча Кубка Дэвиса против команды Венгрии.
Отметим, что в этот день не тренировался Денис Молчанов, который плохо перенес акклиматизацию и получил день отдыха от капитана команды Андрея Медведева.
Фото - ФТУ
Источник — Федерация тенниса Украины
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