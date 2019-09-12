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ФОТО. Как украинские теннисисты готовятся к матчу против Венгрии

В ближайшие выходные украинской команде предстоит непростое противостояние в Будапеште

  • 12.09.2019 11:05
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ФОТО. Как украинские теннисисты готовятся к матчу против Венгрии
© ФТУ. Илья Марченко и Андрей Медведев
Игроки сборной Украины по теннису Сергей Стаховский, Илья Марченко и Эрик Ваншельбойм в среду провели тренировку на арене «Sport11» в Будапеште, где 14-15 сентября пройдет матчевая встреча Кубка Дэвиса против команды Венгрии.
 
Отметим, что в этот день не тренировался Денис Молчанов, который плохо перенес акклиматизацию и получил день отдыха от капитана команды Андрея Медведева.
 

Фото - ФТУ

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Источник — Федерация тенниса Украины

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