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Элина СВИТОЛИНА: «C Путинцевой знакомы с десяти лет»

Украинская теннисистка – о старте на турнире в Чжэнчжоу

  • 11.09.2019 14:45
  • 1742 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «C Путинцевой знакомы с десяти лет»
© Zhengzhou Open. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) поделилась ожиданиями от стартового поединка на хардовом Премьере в китайском Чжэнчжоу, в котором украинка сразится против Юлии Путинцевой (№36 WTA) из Казахстана.
 
«C Путинцевой мы ранее встречались уже много раз, я знаю ее уже давно. Думаю, впервые мы друг друга увидели, когда нам было лет по 10. Так что, она знакома с моей игрой, а я – с ее, поэтому я примерно имею представление, чего ожидать. Я постараюсь потренироваться уже сегодня, чтобы почувствовать корт, мяч, в Азии совсем другие условия по сравнению с остальными турнирами. Когда играешь первый матч, то существуют определенные трудности. Но я постараюсь подготовиться к любым обстоятельствам и быть в хорошей форме к предстоящему матчу.
 
Чувствую ли я, что в этом году азиатская серия имеет для меня большее значение (чтобы пройти квалификацию на Итоговый турнир)? Не думаю, что в этом году эти турниры для меня важнее, чем в прошлом. Каждый год мы все соревнуемся, чтобы пройти на Итоговый чемпионат. По этому поводу я не хочу возлагать сама на себя какое-то давление. Я понимаю, что очки уйдут и я немного потеряю позиции, но никто не хочет выигрывать такого уровня турниры, а потом жалеть об этом. Поэтому нужно иметь действительно положительный настрой, когда ты начинаешь любой турнир, стараться подготовиться настолько, насколько можешь, чтобы показать свой лучший теннис. Если это не произойдет, значит не судьба. Для меня важен каждый турнир, на котором я выступаю», – сказала Свитолина.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.09.2019 15:51
    0
    Ярослав 999, 11.09.2019 15:12
    Матч повинен бути сьогодні, чому перенесли на завтра?
    Еліні подарунок на день народження буде.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 11.09.2019 15:12
    0
    Матч повинен бути сьогодні, чому перенесли на завтра?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.09.2019 15:51
    0
    Ярослав 999, 11.09.2019 15:12
    Матч повинен бути сьогодні, чому перенесли на завтра?
    Еліні подарунок на день народження буде.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 11.09.2019 15:12
    0
    Матч повинен бути сьогодні, чому перенесли на завтра?
    Ссылка
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