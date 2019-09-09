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Реал поздравил Надаля с победой на US Open

Испанец завоевал свой четвертый титул в Нью-Йорке

  • 09.09.2019 13:03
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Реал поздравил Надаля с победой на US Open
© US Open. Рафаэль Надаль

Сегодня ночью Рафаэль Надаль в четвертый раз за карьеру выиграл US Open, обыграв в драматичном пятисетовом финале Даниила Медведева.

Надаль является давним фанатом «Реала», и мадридский клуб поздравил теннисиста с завоеванием 19-го титула на турнирах Большого Шлема:

«Это идеальный спортсмен, образец для подражания, для которого нет пределов. Поздравляем с невероятной победой в Нью-Йорке. Мы гордимся, что ты являешься почетным членом нашего клуба».

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Источник — Twitter

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