ВИДЕО. Лучшие моменты финала US Open и церемония награждения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем US Open-2019. В финальном противостоянии Рафа в пятисетовом матче одолел россиянина Даниила Медведева.
Россиянин продемонстрировал характер и после двух проигранных партий сумел сравнять счет. Но решающий сет остался за более опытным испанским теннисистом.
Лучшие моменты финала
Церемония награждения
Источник — US Open
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