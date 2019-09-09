ВИДЕО. Лучшие моменты финала US Open и церемония награждения

Последние комментарии

Мертенс и Соболенко выиграли парный финал US Open 12:14 — vital Наша Даяша в парі з Сабаленко була не переконлива, а бельгійка це старий перевірений якісний варі...

Артем ФРАНКОВ: «Поздравляю всех с выходом на Евро-2020» 12:13 — pike1 Франков может написать все что угодно, но вы о чем пишете? Позор какой-то... нужно верить в свою ...

Рейтинг WTA. Свитолина снова в тройке, дебют Ястремской в топ-30 12:11 — Sashamar Ну, не п’ять, а чотири, це щодо чемпіонської гонки. Серена ще нічого собі не гарантувала, якщо во...

Игроки МЮ довольны уходом Санчеса. Их не устраивала зарплата чилийца 12:10 — Bohdan 1541 грн за хвилину. 12:09 — Чалый Павел Согласен. Странно, в институте всегда была пятёрка по математике). Всё верно, порядка доллара за ... 12:06 — Bohdan Не дуже помилився. Виходить 1541 грн. в секунду.

Йожеф САБО: «В сборной возникла головная боль — куда деть Коноплянку?» 12:08 — Geniyfootball1985 Как куда деть? пусть работает в сборной,арт-шоу ,,конопля" ребят веселит своими шутками

Руслан РОТАНЬ: «С Мальтой будем играть первым номером» 12:06 — New Zealander Словом, дуже амбіційний тренер.

Динамо забило шесть мячей в ворота Кристалла 12:04 — Geniyfootball1985 Обыграли сильного соперника,показали свой высокий уровень,готовы и дальше терять очки в чемпионат...