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Свитолина 120 недель подряд находится в топ-10 мирового рейтинга

Дольше в первой десятке держатся только Симона Халеп и Каролина Плишкова

  • 09.09.2019 12:17
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Свитолина 120 недель подряд находится в топ-10 мирового рейтинга
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина повторила личный рекорд, поднявшись на 3-е место. Впервые этот результат в мировой классификации Свитолина показала в сентябре 2017 года также по итогам US Open.
 
24-летняя украинка продолжает удерживать позиции в первой десятке уже 120 недель. Свитолина дебютировала в топ-10 в феврале 2017 года, но поначалу не смогла там удержаться. Вернулась в первую десятку Элина в мае в том же сезоне, после чего ниже девятого места не опускалась.
 
Дольше в топ-10 рейтинга WTA сейчас находятся только две теннисистки: 293 недели в активе румынки Симоны Халеп, 156 – у чешки Каролины Плишковой.
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Источник — Большой теннис Украины

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