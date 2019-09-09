Свитолина 120 недель подряд находится в топ-10 мирового рейтинга

Элина Свитолина повторила личный рекорд, поднявшись на 3-е место. Впервые этот результат в мировой классификации Свитолина показала в сентябре 2017 года также по итогам US Open. обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украиныповторила личный рекорд, поднявшись на 3-е место. Впервые этот результат в мировой классификации Свитолина показала в сентябре 2017 года также по итогам US Open.

24-летняя украинка продолжает удерживать позиции в первой десятке уже 120 недель. Свитолина дебютировала в топ-10 в феврале 2017 года, но поначалу не смогла там удержаться. Вернулась в первую десятку Элина в мае в том же сезоне, после чего ниже девятого места не опускалась.

Дольше в топ-10 рейтинга WTA сейчас находятся только две теннисистки: 293 недели в активе румынки Симоны Халеп, 156 – у чешки Каролины Плишковой.