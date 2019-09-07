Как Надаль вышел в финал US Open. Обзор матча с Берреттини

10:00 — Gefest

Кого вас? Элина молода и у неё ещё все впереди так же как у Медведева которому ток 23 а он показы...

09:43 — Мосій Шило

Точно так,как распирает вас от нашей Элины!!!!!!!!!!!!

09:41 — Мосій Шило

Не спеши дружище с,,свитовим ривнем,,Тенисист он не плохой,но таких в туре сейчас не меньше 15 че...

09:37 — Gefest

Пока что распирает ток тебя от злобы😁