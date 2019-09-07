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Как Надаль вышел в финал US Open. Обзор матча с Берреттини

Обзор второго полуфинала US Open

  • 07.09.2019 08:42
  • 791 просмотр
  • 1 комментарий
Как Надаль вышел в финал US Open. Обзор матча с Берреттини
© twitter.com/wimbledon. Рафаэль Надаль

Сегодня ночью Рафаэль Надаль во втором полуфинале US Open в трех сетах обыграл Маттео Берреттини и вышел в финал. Вашему вниманию обзор матча:

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 07.09.2019 09:29
    0
    РАФА,БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ждем в воскресенье 19-й шлем. Медвежонку надо надрать зад,как это сделал ты месяц назад на мастерсе в Монреале!!!!!!!!! Соплив он еще охотиться на такую дичь,как ТЫ,ВЕЛИКИЙ МАСТЕР и ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 07.09.2019 09:29
    0
    РАФА,БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ждем в воскресенье 19-й шлем. Медвежонку надо надрать зад,как это сделал ты месяц назад на мастерсе в Монреале!!!!!!!!! Соплив он еще охотиться на такую дичь,как ТЫ,ВЕЛИКИЙ МАСТЕР и ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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