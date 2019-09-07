Как Надаль вышел в финал US Open. Обзор матча с Берреттини

Сегодня ночью Рафаэль Надаль во втором полуфинале US Open в трех сетах обыграл Маттео Берреттини и вышел в финал. Вашему вниманию обзор матча:
Источник — Sport.ua
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Сегодня ночью Рафаэль Надаль во втором полуфинале US Open в трех сетах обыграл Маттео Берреттини и вышел в финал. Вашему вниманию обзор матча:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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