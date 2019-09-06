Лопатецкая вернется на корт в конце сентября

17:06 — «УАФ– М а ф і я!»

**не создаст

17:04 — «УАФ– М а ф і я!»

Если Украина сыграет в свой футбол и не будет недооценки соперника, то Литва создаст нам особых п...

17:03 — Vladdal

"Прогноз Sport.ua — 1:1" _______ Вы там так прикалываетесь?