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Лопатецкая вернется на корт в конце сентября

16-летняя украинская теннисистка восстановилась после операции на мениске

  • 06.09.2019 16:20
  • 463 просмотра
  • 3 комментария
Лопатецкая вернется на корт в конце сентября
© ITF. Дарья Лопатецкая
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая заявлена на грунтовый 25-тысячник в Италии (W25 Santa Margherita Di Pula), который пройдет с 23 по 29 сентября.
 
Отметим, что это могут быть первые соревнования 16-летней теннисистки после операции на мениске, которая состоялась 15 мая.
 
Напомним, юная украинка получила травму на соревнованиях в Риме.
 
В 2019 году Даша выиграла три 25-тысячника ITF и на данный момент занимает 230-е место в мировом рейтинге. 
 
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Источник — ITF

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 06.09.2019 17:06
    0
    Очень приятная новость. Я почему-то думал, что в этом году Дашу не увидим.
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    Elis
      Elis, 06.09.2019 16:36
    +2
    Здоров'я тобі, Дашуля! Повного одужання і відновлення!
    Ми скучили за твоїми перемогами!
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    vital
    online
      vital, 06.09.2019 16:30
    +4
    Сподіваюсь у Даші все за планом.
    Здоров'я Дашулі і швидкого повернення до минулих кондицій.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 06.09.2019 16:30
    +4
    Сподіваюсь у Даші все за планом.
    Здоров'я Дашулі і швидкого повернення до минулих кондицій.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 06.09.2019 16:36
    +2
    Здоров'я тобі, Дашуля! Повного одужання і відновлення!
    Ми скучили за твоїми перемогами!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 06.09.2019 17:06
    0
    Очень приятная новость. Я почему-то думал, что в этом году Дашу не увидим.
    Ссылка
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