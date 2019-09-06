Лопатецкая вернется на корт в конце сентября

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая заявлена на грунтовый 25-тысячник в Италии (W25 Santa Margherita Di Pula), который пройдет с 23 по 29 сентября.
Отметим, что это могут быть первые соревнования 16-летней теннисистки после операции на мениске, которая состоялась 15 мая.
Напомним, юная украинка получила травму на соревнованиях в Риме.
В 2019 году Даша выиграла три 25-тысячника ITF и на данный момент занимает 230-е место в мировом рейтинге.
Источник — ITF
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Ми скучили за твоїми перемогами!
Здоров'я Дашулі і швидкого повернення до минулих кондицій.
Здоров'я Дашулі і швидкого повернення до минулих кондицій.
Ми скучили за твоїми перемогами!
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