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Наньчан. Завацкая сыграет в основной сетке

Также на турнире выступит Катерина Козлова

  • 05.09.2019 20:10
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Наньчан. Завацкая сыграет в основной сетке
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№128 WTA) сыграет в основной сетке турнира WTA International в Наньчане (Китай).
 
Украинка была первой в альтернативном списке и это, по большому счету, было делом времени. Кроме Завацкой в основу из-за снятия других участниц также попали Далила Якупович и Лара Арруабаррена.
 
Отметим, что на турнире «Jiangxi Open» также сыграет еще одна украинка Катерина Козлова (№76 WTA). Возглавит посев китаянка Чжан Шуай (№34 WTA).
 
Турнир в Наньчане пройдет с 9 по 15 сентября, призовой фонд – $250,000.
 
Напомним, что лучший результат Завацкой на турнирах WTA – четвертьфинал Рабата-2018.
 
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