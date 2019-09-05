Наньчан. Завацкая сыграет в основной сетке

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№128 WTA) сыграет в основной сетке турнира WTA International в Наньчане (Китай).

Украинка была первой в альтернативном списке и это, по большому счету, было делом времени. Кроме Завацкой в основу из-за снятия других участниц также попали Далила Якупович и Лара Арруабаррена.

Отметим, что на турнире «Jiangxi Open» также сыграет еще одна украинка Катерина Козлова (№76 WTA). Возглавит посев китаянка Чжан Шуай (№34 WTA).

Турнир в Наньчане пройдет с 9 по 15 сентября, призовой фонд – $250,000.

Напомним, что лучший результат Завацкой на турнирах WTA – четвертьфинал Рабата-2018.