Катарина Завацкая сменила тренера

05:39 — Lion

Вы только историей живёте, так как нету настоящего!!!!

05:35 — I love my country

Вдягнути футболки з написом "Пиха ми с тобой" на сруській мові нічого не заважає, а як в підтримк...

02:48 — Maccceo Plex Plex

Дырявые забыли что такое победа, вот и бесятся тут, на ветке самого успешного клуба Украины))) Вы...

02:40 — FFY_MRAZ

Лохоботы динамовские , там -8 в таблице после 5 туров а вы к гадалке пока сходите

02:05 — Серж Пир

Так не фарм же. Копанку и Оболонь 2 раза за чемп взувала и Волынь Да и Олимпик не так давно...

02:05 — Серж Пир

Так не фарм же. Копанку и Оболонь 2 раза за чемп взувала и Волынь Да и Олимпик не так давно...

01:46 — Valter Gold

слили игру браво Мариуполь як з Динамо грать як скажени бигают жаль нечестный футбол олимпик тоже...

01:46 — Вова Писаренко

Я болельщик Ворсклы, не пойму че ты срешся Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо...я надеюсь уви...