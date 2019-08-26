Катарина Завацкая сменила тренера

19-летняя украинка Катарина Завацкая завершила сотрудничество с наставником Жаном-Рене Лиснаром.
Монегаск работал с нашей соотечественницей шесть лет, но US Open стал для него последним турниром в качестве тренера Завацкой.
Украинка планирует перебазироваться в Париж, а новым наставником станет 35-летний хорват Мислав Хизак. Важно отметить, что балканский специалист станет персональным тренером Катарины.
Источник — XSport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.