US Open. Завацкая уступила в квалификации

Андрій, якщо звичайно тебе так звати, про політику я з тобою поговорю лише в особистій переписці,...

Потрібно було робити операцію, поїхав в Чорнобиль і все так почало загоюватись.

я уже был, увы)

21:10 — Kantemirov

Дааа, время такое, без сра#ьника на камеру-ты никому не интиресен🤔... И кто бы знал о тебе если б...

21:00 — футфан

Вот это я понимаю- девушка дня!!!

20:59 — Анатолій Чорнобук

На корті - не буде...