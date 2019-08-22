US Open. Завацкая уступила в квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая преодолела первый этап квалификации US Open, однако во втором все же уступила.
Сегодня соперницей 19-летней Завацкой была представительница Германии Анна-Лена Фридзам, которая выиграла в трех сетах - 6:2, 4:6, 6:3.
В итоге Украину на US Open будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова, которые узнали соперниц в основной сетке.
Источник — Sport.ua
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