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US Open. Завацкая уступила в квалификации

Украинка завершила борьбу на турнире

  • 22.08.2019 20:25
  • 553 просмотра
  • 1 комментарий
US Open. Завацкая уступила в квалификации
© USTA

Украинская теннисистка Катарина Завацкая преодолела первый этап квалификации US Open, однако во втором все же уступила.

Сегодня соперницей 19-летней Завацкой была представительница Германии Анна-Лена Фридзам, которая выиграла в трех сетах - 6:2, 4:6, 6:3.

В итоге Украину на US Open будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова, которые узнали соперниц в основной сетке.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 22.08.2019 20:34
    +1
    Тому що проти Завацької грали одночасно і Анна і Лена
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.08.2019 20:34
    +1
    Тому що проти Завацької грали одночасно і Анна і Лена
    Ссылка
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