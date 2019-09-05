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Юлия БЕЙГЕЛЬЗИМЕР: «Элине нужно заставлять Серену двигаться»

Бывшая украинская теннисистка – о предстоящем матче первой ракетки Украины на US Open

  • 05.09.2019 12:21
  • 1294 просмотра
  • 4 комментария
Юлия БЕЙГЕЛЬЗИМЕР: «Элине нужно заставлять Серену двигаться»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Бывшая украинская теннисистка Юлия Бейгельзимер поделилась мнением о предстоящем полуфинальном поединке Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису, в котором первая ракетка Украины сыграет против Серены Уильямс.
 
«До этого момента у теннисисток была абсолютно разная сетка. Если Элина на пути к полуфиналу обыграла Венус, Киз и Конту, то у Серены соперники были менее именитые. Она выигрывала свои матчи намного проще, проводя на корте меньше времени. Будет ли это фактором, влияющим на результат матча? 
 
Откровенно говоря, не думаю. Тактика Уильямс практически всегда основана на силе. Американка захватывает контроль над розыгрышем с первого удара, старается войти в корт и не дать сопернице даже вздохнуть. Конечно, сказывается то, что Серена намного мощнее любой другой спортсменки в туре, это просто другая весовая категория. Тем не менее, после рождения ребенка она стала еще крупнее и, как мне кажется, физически находится не в очень хорошей форме. Поэтому ее нужно заставлять двигаться с самого начала матча, чтобы уже к концу первого часа американка играла на усталости. 
 
Кроме этого, если раньше Уильямс выигрывала много матчей еще до их начала, просто за счет своего имиджа, то сейчас ее уже перестали воспринимать как непобедимого игрока. 
 
Я всегда говорю, что из четырех человек, которые вышли в полуфинал, любой может выиграть турнир. Поэтому, не особо забегая вперед, скажу, что по-моему, Свитолина вполне может победить Уильямс, особенно, если будет играть также сконцентрировано, как последние два матча», - сказала Бейгельзимер.
 
Матч Элины Свитолиной и Серены Уильямс состоится в ночь на пятницу, 6 сентября не ранее 02:00 по Киеву.
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 05.09.2019 12:57
    +1
    vitaha33, 05.09.2019 12:37
    Якщо Світоліна дальше буде грати через центр - злив в 2 партіях. Погоджуюсь, що Маму треба ганяти по корту, робити все, як завжди, але не через середину. Якщо Еля бцде стабільна, це виведе мать з себе і тоді появляться шанчи. Але грати через центр з надією, що Вілямс буде помилятись - це просто злитись самій
    Через центр на хафкорт це одна справа - для Серени солодка цукерка для розстрілу на вибір, але якщо швидко туди ж, але під саму задню лінію, то спробуй спочатку прийми, не те що поатакуй ще з такої позиції такій "тендітній американській дівчинці"...
    Ссылка
    mykola
    mykola, 05.09.2019 12:47
    -1
    Рахунок 2-1 на користь Елі. Якщо по сетах: 4:6 , 7:6 , 6:4
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 05.09.2019 12:37
    +1
    Якщо Світоліна дальше буде грати через центр - злив в 2 партіях. Погоджуюсь, що Маму треба ганяти по корту, робити все, як завжди, але не через середину. Якщо Еля бцде стабільна, це виведе мать з себе і тоді появляться шанчи. Але грати через центр з надією, що Вілямс буде помилятись - це просто злитись самій
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 05.09.2019 12:24
    -3
    6-3 6-2 на користь Серени
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.09.2019 12:57
    +1
    vitaha33, 05.09.2019 12:37
    Якщо Світоліна дальше буде грати через центр - злив в 2 партіях. Погоджуюсь, що Маму треба ганяти по корту, робити все, як завжди, але не через середину. Якщо Еля бцде стабільна, це виведе мать з себе і тоді появляться шанчи. Але грати через центр з надією, що Вілямс буде помилятись - це просто злитись самій
    Через центр на хафкорт це одна справа - для Серени солодка цукерка для розстрілу на вибір, але якщо швидко туди ж, але під саму задню лінію, то спробуй спочатку прийми, не те що поатакуй ще з такої позиції такій "тендітній американській дівчинці"...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 05.09.2019 12:37
    +1
    Якщо Світоліна дальше буде грати через центр - злив в 2 партіях. Погоджуюсь, що Маму треба ганяти по корту, робити все, як завжди, але не через середину. Якщо Еля бцде стабільна, це виведе мать з себе і тоді появляться шанчи. Але грати через центр з надією, що Вілямс буде помилятись - це просто злитись самій
    Ссылка
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