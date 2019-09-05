US Open. Расписание украинок на 5 сентября

В четверг, 5 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет Элина Свитолина.
Первая ракетка Украины сыграет против американки Серены Уильямс (№8 WTA). Поединок 1/2 финала состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву (в ночь на пятницу).
Источник — Sport.ua
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