US Open. Расписание украинок на 5 сентября

Это был невероятный 5-сетовый триллер, около 4-х часов длился матч. 10 лет разница в возрасте меж...

Если он не рассчитывает на них, то это загубленные судьбы! Они могут сейчас прогрессировать серье...

01:19 — Ukraine_Kiev_Fan

От Циганнык тут патякает, а потом Григорчука в Казахстане съедят

00:53 — Сережа Яковенко

не плохо было бы вернутся в черноморец...одесса не против

00:42 — Тарас Пипко

Леоненко - лучший АНАЛИТИК! Сейчас на свадьбу даже приглашают АНАЛИТИКА! Ходит, смотрит А-НАЛИТО-...