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US Open. Людмила Киченок остановилась в четвертьфинале

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко не сумела войти в четверку лучших пар на турнире

  • 05.09.2019 00:48
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US Open. Людмила Киченок остановилась в четвертьфинале
© БТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела выйти в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США.
 
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко проиграла американской паре Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг.
 
US Open. Третий круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг –  6:7(2), 4:6
 
Напомним, ранее никто из украинок не доходил до 1/4 финала парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису. В текущем сезоне Люда и Алена оформили два совместных выхода в четвертьфиналы мейджоров (US Open и Ролан Гаррос). 
 
Награда за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису составляет $91,000 на команду.
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Источник — Sport.ua

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