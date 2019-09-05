US Open. Людмила Киченок остановилась в четвертьфинале

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела выйти в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко проиграла американской паре Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг.
US Open. Третий круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг – 6:7(2), 4:6
Напомним, ранее никто из украинок не доходил до 1/4 финала парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису. В текущем сезоне Люда и Алена оформили два совместных выхода в четвертьфиналы мейджоров (US Open и Ролан Гаррос).
Награда за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису составляет $91,000 на команду.
Источник — Sport.ua
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