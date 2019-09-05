Матс ВИЛАНДЕР: «Свитолина будет задавать много вопросов Серене»

Вчера Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open, где сыграет с Сереной Уильямс.

Легендарный теннисист и эксперт телеканала Eurosport Матс Виландер поделился ожиданиями от матча Свитолина – Уильямс:

«Элина играет очень хорошо. Она сейчас в лучшей своей форме. Она подает гораздо лучше, чем я когда-либо видел, и играет достаточно агрессивно, чтобы вынудить своих противников принять неверное решение, потому что она что-то сделает, если они его не примут. Очень сложно понять, что ей нужно сделать в следующем раунде в матче против Серены.

Мы думали, что Симона Халеп не может улучшить качество своей игры до такого уровня на Уимблдоне, но Симона была достаточно быстра и била по мячу достаточно сильно, тем самым не давая Серене возможность жестко атаковать или просто сфокусироваться на ударах.

Вполне возможно, что Свитолина играет в том же темпе и будет двигаться достаточно хорошо, чтобы создать для Серены серьезные проблемы. Я с трудом могу представить, что у Серены будет столько же проблем на харде, но нервы сыграют свою роль, и Свитолина будет задавать много вопросов».