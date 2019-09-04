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Барбара ШЕТТ: «Свитолиной и Монфису стоит пожениться»

Ведущая телеканала Eurosport – об отношениях Свитолиной и Монфиса

  • 04.09.2019 23:21
  • 1089 просмотров
  • 1 комментарий
Барбара ШЕТТ: «Свитолиной и Монфису стоит пожениться»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Ведущая телеканала Eurosport Барбара Шетт считает, что отношения Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса положительно влияют на игру обоих:

«Эти отношения работают очень здорово, мне нравится, как они друг друга поддерживают, как смотрят матчи друг друга.

Думаю, что они уважают друг друга в теннисном плане, оба боле дисциплинировано играют, когда другой сидит на трибуне. Это здорово, им стоит продолжать встречаться, им стоит пожениться.

Гаэлю трудно справляться с его сумасшедшим талантом, но сейчас он более дисциплинирован, он лучше строит розыгрыши. Так что, они оба положительно влияют друг на друга».

Вчера Свитолина вышла в полуфинал US Open, а Монфис в эти минуты играет четвертьфинальный матч против Маттео Берреттини.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 04.09.2019 23:27
    0
    Ні їм слід користуватися презервативами....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 04.09.2019 23:27
    0
    Ні їм слід користуватися презервативами....
    Ссылка
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