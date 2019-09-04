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Украинец Ваншельбойм проиграл в паре на юниорском US Open

Во втором круге украинец в дуэте с австралийцем проиграл американской паре

  • 04.09.2019 21:52
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Украинец Ваншельбойм проиграл в паре на юниорском US Open
© БТУ. Эрик Ваншельбойм
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выбыл из парного разряда юниорского US Open 2019.
 
Во втором круге украинец в дуэте со Стефаном Сторчом из Австралии проиграл американской паре Элиот Спиззирри / Тайлер Зинк (США) в трех сетах – 7:6 (7:3), 1:6, [5:10].
 
Напомним, в одиночном разряде украинец проиграл в матче первого круга против Говинда Нанда из США в двух сетах – 5:7, 2:6.
 
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Источник — Sport.ua

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