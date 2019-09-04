Украинец Ваншельбойм проиграл в паре на юниорском US Open

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выбыл из парного разряда юниорского US Open 2019.
Во втором круге украинец в дуэте со Стефаном Сторчом из Австралии проиграл американской паре Элиот Спиззирри / Тайлер Зинк (США) в трех сетах – 7:6 (7:3), 1:6, [5:10].
Напомним, в одиночном разряде украинец проиграл в матче первого круга против Говинда Нанда из США в двух сетах – 5:7, 2:6.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.