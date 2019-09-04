Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Юный украинец Ваншельбойм сыграл два матча за день на US Open

Эрик выиграл парный матч, но выбыл из турнира в одиночном разряде

  • 04.09.2019 02:03
  • 273 просмотра
  • 0 комментариев
Юный украинец Ваншельбойм сыграл два матча за день на US Open
© БТУ. Эрик Ваншельбойм
3 сентября на кортах Открытого чемпионата США по теннису сразу два матча провел украинский юниор Эрик Ваншельбойм.
 
В одиночном разряде украинец неудачно провел перенесенный матч против Говинда Нанда из США. Ваншельбойм выбыл из турнира, уступив американцу в двух сетах – 5:7, 2:6.
 
Более успешно Эрик сыграл в парном разряде. В дуэте со Стефаном Сторчом из Австралии украинец переиграл бразильскую пару Матеус Пучинелли Де Алмейда / Натан Родригес – 5:7, 6:4, [10:6].
 
Следующим соперником украино-австралийской пары станут победители матча Рюхей Азума / Таийо Яманака (Япония) – Элиот Спиззирри / Тайлер Зинк (США).
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности