Юный украинец Ваншельбойм сыграл два матча за день на US Open

3 сентября на кортах Открытого чемпионата США по теннису сразу два матча провел украинский юниор Эрик Ваншельбойм.

В одиночном разряде украинец неудачно провел перенесенный матч против Говинда Нанда из США. Ваншельбойм выбыл из турнира, уступив американцу в двух сетах – 5:7, 2:6.

Более успешно Эрик сыграл в парном разряде. В дуэте со Стефаном Сторчом из Австралии украинец переиграл бразильскую пару Матеус Пучинелли Де Алмейда / Натан Родригес – 5:7, 6:4, [10:6].

Следующим соперником украино-австралийской пары станут победители матча Рюхей Азума / Таийо Яманака (Япония) – Элиот Спиззирри / Тайлер Зинк (США).

