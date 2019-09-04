Серена УИЛЬЯМС: «Свитолина – настоящий боец»

Серена Уильямс охарактеризовала свою будущую соперницу по полуфиналу US Open-2019 Элину Свитолину:
«Элина настоящий боец и способна доставать даже самые сложные мячи. Она не слишком часто допускает ошибки, поэтому мне придется показать весь свой максимум для победы. Наша встреча на Олимпиаде в Рио была очень тяжелой для меня в психологическом плане.
За пару дней до этого я впервые проиграла в парном разряде и была просто опустошена. Это и стало главной причиной моего поражения от нее тогда».
Источник — US Open
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Каждый человек имеет право на свое мнение.
Но любой спортсмен величина переменная, слишком много факторов влияет на матч, разные сложные вероятности. Так вот я не считаю, что пусть и великая, но почти сорокалетняя теннисистка априори имеет премущество над пусть не такой великой, но топовой теннисисткой в расцвете сил и в пиковой форме....
Как здесь принято говорить, можете меня минусовать, но я ставлю на победу Свитолиной в двух сетах
Я видел ее настрой в последних двух матчах. Голодная Свитолина выйдет и будет корт грызть и победит!!! Да будет так!
С Андриеску, я считаю, было бы сложнее.
Каждый человек имеет право на свое мнение.
Но любой спортсмен величина переменная, слишком много факторов влияет на матч, разные сложные вероятности. Так вот я не считаю, что пусть и великая, но почти сорокалетняя теннисистка априори имеет премущество над пусть не такой великой, но топовой теннисисткой в расцвете сил и в пиковой форме....
Как здесь принято говорить, можете меня минусовать, но я ставлю на победу Свитолиной в двух сетах
Я видел ее настрой в последних двух матчах. Голодная Свитолина выйдет и будет корт грызть и победит!!! Да будет так!
С Андриеску, я считаю, было бы сложнее.
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