Серена УИЛЬЯМС: «Свитолина – настоящий боец»

Серена Уильямс охарактеризовала свою будущую соперницу по полуфиналу US Open-2019 Элину Свитолину:

«Элина настоящий боец и способна доставать даже самые сложные мячи. Она не слишком часто допускает ошибки, поэтому мне придется показать весь свой максимум для победы. Наша встреча на Олимпиаде в Рио была очень тяжелой для меня в психологическом плане.

За пару дней до этого я впервые проиграла в парном разряде и была просто опустошена. Это и стало главной причиной моего поражения от нее тогда».