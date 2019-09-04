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Серена УИЛЬЯМС: «Свитолина – настоящий боец»

Американка сыграет с Элиной Свитолиной в полуфинале US Open

  • 04.09.2019 21:29
  • 2701 просмотр
  • 6 комментариев
Серена УИЛЬЯМС: «Свитолина – настоящий боец»
© US Open. Серена Уильямс

Серена Уильямс охарактеризовала свою будущую соперницу по полуфиналу US Open-2019 Элину Свитолину:

«Элина настоящий боец и способна доставать даже самые сложные мячи. Она не слишком часто допускает ошибки, поэтому мне придется показать весь свой максимум для победы. Наша встреча на Олимпиаде в Рио была очень тяжелой для меня в психологическом плане. 

За пару дней до этого я впервые проиграла в парном разряде и была просто опустошена. Это и стало главной причиной моего поражения от нее тогда».

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Источник — US Open

(7 голосов)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.09.2019 22:32
    0
    dudigo78, 04.09.2019 21:55
    Розумію і знаю, що зараз мене замінусують, але скажемо так при всій любові і вболіванні за нашу тенісистку, але розклади більш ніж прості. Якщо Серена зіграє свою гру без зривів і без травм, то чесно кажучи Еліні буде надскладно щось їй протиставити. Все ж таки це трохи інший рівень. Но будем надіятись на чудо.
    Элина как раз и может противопоставить такую игру, чтобы у Серены мячик летел "не туда". Эля умеет это делать. Вопрос в том, насколько это у неё получится в данной игре. И сложно сейчас говорить об уровне. Слишком разные стили они исповедуют, не знаю как можно сравнить их уровень. Наверное, только счёт на табло поможет.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.09.2019 22:29
    +2
    dudigo78, 04.09.2019 21:55
    Розумію і знаю, що зараз мене замінусують, але скажемо так при всій любові і вболіванні за нашу тенісистку, але розклади більш ніж прості. Якщо Серена зіграє свою гру без зривів і без травм, то чесно кажучи Еліні буде надскладно щось їй протиставити. Все ж таки це трохи інший рівень. Но будем надіятись на чудо.
    Я злой после Костюк и чуть не минуснул, но вовремя остановился
    Каждый человек имеет право на свое мнение.
    Но любой спортсмен величина переменная, слишком много факторов влияет на матч, разные сложные вероятности. Так вот я не считаю, что пусть и великая, но почти сорокалетняя теннисистка априори имеет премущество над пусть не такой великой, но топовой теннисисткой в расцвете сил и в пиковой форме....
    Как здесь принято говорить, можете меня минусовать, но я ставлю на победу Свитолиной в двух сетах
    Я видел ее настрой в последних двух матчах. Голодная Свитолина выйдет и будет корт грызть и победит!!! Да будет так!
    С Андриеску, я считаю, было бы сложнее.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 04.09.2019 22:02
    +2
    dudigo78, 04.09.2019 21:55
    Розумію і знаю, що зараз мене замінусують, але скажемо так при всій любові і вболіванні за нашу тенісистку, але розклади більш ніж прості. Якщо Серена зіграє свою гру без зривів і без травм, то чесно кажучи Еліні буде надскладно щось їй протиставити. Все ж таки це трохи інший рівень. Но будем надіятись на чудо.
    хіба що не "Но", а "Але". А по суті все вірно, більше мінусувати, вважаю, ні за що.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 04.09.2019 21:55
    0
    Розумію і знаю, що зараз мене замінусують, але скажемо так при всій любові і вболіванні за нашу тенісистку, але розклади більш ніж прості. Якщо Серена зіграє свою гру без зривів і без травм, то чесно кажучи Еліні буде надскладно щось їй протиставити. Все ж таки це трохи інший рівень. Но будем надіятись на чудо.
    Ссылка
    Vetal
    Vetal, 04.09.2019 21:36
    +1
    серена придумывает отмазки прошлого пригрыша? Ну, её самоуверенность ето, я думаю, очень даже хорошо для нашей девочки. Главное, как уже говорилось в других блоках, не перегореть до начала, или в начале матча.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.09.2019 21:34
    +3
    Помнит
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.09.2019 21:34
    +3
    Помнит
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.09.2019 22:29
    +2
    dudigo78, 04.09.2019 21:55
    Розумію і знаю, що зараз мене замінусують, але скажемо так при всій любові і вболіванні за нашу тенісистку, але розклади більш ніж прості. Якщо Серена зіграє свою гру без зривів і без травм, то чесно кажучи Еліні буде надскладно щось їй протиставити. Все ж таки це трохи інший рівень. Но будем надіятись на чудо.
    Я злой после Костюк и чуть не минуснул, но вовремя остановился
    Каждый человек имеет право на свое мнение.
    Но любой спортсмен величина переменная, слишком много факторов влияет на матч, разные сложные вероятности. Так вот я не считаю, что пусть и великая, но почти сорокалетняя теннисистка априори имеет премущество над пусть не такой великой, но топовой теннисисткой в расцвете сил и в пиковой форме....
    Как здесь принято говорить, можете меня минусовать, но я ставлю на победу Свитолиной в двух сетах
    Я видел ее настрой в последних двух матчах. Голодная Свитолина выйдет и будет корт грызть и победит!!! Да будет так!
    С Андриеску, я считаю, было бы сложнее.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 04.09.2019 22:02
    +2
    dudigo78, 04.09.2019 21:55
    Розумію і знаю, що зараз мене замінусують, але скажемо так при всій любові і вболіванні за нашу тенісистку, але розклади більш ніж прості. Якщо Серена зіграє свою гру без зривів і без травм, то чесно кажучи Еліні буде надскладно щось їй протиставити. Все ж таки це трохи інший рівень. Но будем надіятись на чудо.
    хіба що не "Но", а "Але". А по суті все вірно, більше мінусувати, вважаю, ні за що.
    Ссылка
    Vetal
    Vetal, 04.09.2019 21:36
    +1
    серена придумывает отмазки прошлого пригрыша? Ну, её самоуверенность ето, я думаю, очень даже хорошо для нашей девочки. Главное, как уже говорилось в других блоках, не перегореть до начала, или в начале матча.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.09.2019 22:32
    0
    dudigo78, 04.09.2019 21:55
    Розумію і знаю, що зараз мене замінусують, але скажемо так при всій любові і вболіванні за нашу тенісистку, але розклади більш ніж прості. Якщо Серена зіграє свою гру без зривів і без травм, то чесно кажучи Еліні буде надскладно щось їй протиставити. Все ж таки це трохи інший рівень. Но будем надіятись на чудо.
    Элина как раз и может противопоставить такую игру, чтобы у Серены мячик летел "не туда". Эля умеет это делать. Вопрос в том, насколько это у неё получится в данной игре. И сложно сейчас говорить об уровне. Слишком разные стили они исповедуют, не знаю как можно сравнить их уровень. Наверное, только счёт на табло поможет.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.09.2019 21:55
    0
    Розумію і знаю, що зараз мене замінусують, але скажемо так при всій любові і вболіванні за нашу тенісистку, але розклади більш ніж прості. Якщо Серена зіграє свою гру без зривів і без травм, то чесно кажучи Еліні буде надскладно щось їй протиставити. Все ж таки це трохи інший рівень. Но будем надіятись на чудо.
    Ссылка
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