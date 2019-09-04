Кубок Дэвиса. Венгрия огласила состав на матч с Украиной

Стал известен состав сборной Венгрии на матч Кубка Дэвиса против сборной Украины.
Хозяева предстоящего матча выступят в таком составе:
- Мартон Фучович (№64 ATP, 282 - в парном)
- Аттила Балаш (№130 ATP)
- Жомбор Пирош (№364 ATP)
- Петер Надь (№602 ATP, 367 - в парном)
- Габор Боршош (№908 ATP, 415 - в парном)
Отметим, что матчевая встреча Первой Мировой группы евро-африканской зоны состоится 14-15 сентября в Будапеште. Ранее стал известен состав украинской команды.
Жеребьевка пройдет 13 сентября. В первый игровой день (суббота) состоятся матчи лидера хозяев против второго номера гостей и наоборот. Во второй день - парная встреча и две одиночные (между лидерами сборных и между вторыми номерами).
Если Украина обыграет Венгрию, то в марте 2020-го будет играть в квалификации Мирового финала. В случае поражения - в том же марте будет выступать в плей-офф Первой Мировой группы.
Источник — ФТВ
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