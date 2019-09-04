Кассис. Марченко обыграл седьмого сеяного

Украинский теннисист Илья Марченко (№430 ATP) продолжает побеждать на челленджере во Франции.
В матче второго круга украинец в двух сетах одолел Илью Ивашко из Беларуси (№144 ATP).
Кассис. 2-й круг
Илья Марченко (Украина) – Илья Ивашко (Беларусь) – 7:6(5), 6:4
В следующем круге Илья сразится против Дуди Селы из Израиля (№166 ATP), которого украинец обыграл на прошлой неделе на Мальорке.
Источник — Sport.ua
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