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Кассис. Марченко обыграл седьмого сеяного

Украинский теннисист победил в двух сетах Илью Ивашко из Беларуси

  • 04.09.2019 14:20
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Кассис. Марченко обыграл седьмого сеяного
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№430 ATP) продолжает побеждать на челленджере во Франции.
 
В матче второго круга украинец в двух сетах одолел Илью Ивашко из Беларуси (№144 ATP).
 
Кассис. 2-й круг
Илья Марченко (Украина) – Илья Ивашко (Беларусь) – 7:6(5), 6:4
 
В следующем круге Илья сразится против Дуди Селы из Израиля (№166 ATP), которого украинец обыграл на прошлой неделе на Мальорке.
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Источник — Sport.ua

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