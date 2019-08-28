Мальорка. Марченко вышел в третий раунд

Сегодня Илья Марченко во втором раунде хардового челленджера на Мальорке встречался с 11-м сеянным Дуди Селой. Украинский теннисист уверенно обыграл израильтянина в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 17 минут.
2-й раунд
Илья Марченко (Украина) – Дуди Села (Израиль, 11) – 6:4, 6:2
В третьем раунде Марченко сыграет с победителем матча между Романом Сафиуллиным и восьмым сеяным Лукашем Росолом.
В первом раунде Марченко обыграл Фелипе Алвеса – 6:3, 6:4.
Источник — Sport.ua
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