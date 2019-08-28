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Мальорка. Марченко вышел в третий раунд

Украинец обыграл Дуди Селу

  • 28.08.2019 20:51
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Мальорка. Марченко вышел в третий раунд
© btu.org.ua. Илья Марченко

Сегодня Илья Марченко во втором раунде хардового челленджера на Мальорке встречался с 11-м сеянным Дуди Селой. Украинский теннисист уверенно обыграл израильтянина в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 17 минут.

2-й раунд

Илья Марченко (Украина) – Дуди Села (Израиль, 11) – 6:4, 6:2

В третьем раунде Марченко сыграет с победителем матча между Романом Сафиуллиным и восьмым сеяным Лукашем Росолом.

В первом раунде Марченко обыграл Фелипе Алвеса – 6:3, 6:4.

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Источник — Sport.ua

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