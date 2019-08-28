Мальорка. Марченко вышел в третий раунд

21:54 — sv_2000

Гм... Не видно пока, что Винус может проснуться.... Пока все очень буднично и беспроблемно для Эл...

21:54 — captain2009

Пока Элина делает то, что от нее требуется. Главное - не выключиться в концовке первой партии и т...

21:53 — dudigo78

нехай би хтось їй підказав, щоб на прийомі другої подачі не входила в корт. бо це вже не перша гр...

21:49 — vital

Еля цілком могла в 5-му геймі претендувати на ще один брейк, але в не схожому на себе стилі не пр...

21:47 — Сергей Богданов

Думаю бензина уже нет чтобы включаться, все таки возраст почтенный