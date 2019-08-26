Мальорка. Марченко уверенно вышел во второй круг

На хардовом челленджере в испанской Мальорке украинский теннисист Илья Марченко уверенно вышел во второй круг.
В первом круге Марченко в двух сетах справился с Фелипе Алвесом из Бразилии - 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте полтора часа.
Следующим соперником Марченко будет Дуди Села из Израиля.
Источник — Sport.ua
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