Мальорка. Марченко уверенно вышел во второй круг

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ГРОМОВ: «Первый тайм с Эспаньолом показал, что не все решают деньги» 19:35 — Andriy Korynchuk Все решают техника и культура паса 19:33 — Alex86 1 Угу, а второй тайм показал что - ай нет, все решают все же деньги

Даяна Ястремская – Моника Никулеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 19:34 — Андрій Некрасов Минут 40 еще ждать, у Мартич 1-1 по сетам

Тимощук будет играть за российский футзальный клуб 19:33 — Владимир Копяк У Тимохи вся карьера еще впереди! Сейчас футзал, потом 8х8, потом ветераны старше 35, 45,55, 60 ... 19:22 — Юрій Скорина З чого ти вирішив що вона фашистська? По телевізору почув?

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы все чудили. Кто-то вино пил, кто-то пиво» 19:28 — Владимир Копяк Маленькое отступление в тему. А что, игроки основы Динамо, или любого другого клуба ПЛ начали пит...