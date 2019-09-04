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Элина СВИТОЛИНА: «С Сереной мне придется непросто»

Украинская теннисистка готовится к полуфиналу US Open

  • 04.09.2019 11:43
  • 2735 просмотров
  • 9 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «С Сереной мне придется непросто»
© instagram.com/elisvitolina. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от поединка с 37-летней американкой Сереной Уильямс в полуфинале US Open.

«Поединок с Сереной — большое испытание для меня. Она — чемпионка, мне придется непросто. Все знают, что у нее очень мощная подача. Мне нужно будет использовать свои шансы», — отметила Свитолина.

В 1/4 финала US Open Свитолина обыграла 28-летнюю австралийскую теннисистку Йоханну Конту.

Поединок Свитолина — Уильямс состоится в пятницу, 6-го сентября.

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Источник — US Open

(5 голосов)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 04.09.2019 13:25
    0
    Эля главное по углам ложи. И я думаю анаболик будет сдаваться
    Ссылка
    Alex Newman
      Alex Newman, 04.09.2019 13:14
    0
    Элина с сегодняшнего дня уже 3 ракетка мира. А Серена 8-я.
    В случае победы на US Open-2019, Свитолина может впервые в карьере подняться на 2-е место в рейтинге.
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 04.09.2019 13:06
    0
    dudigo78, 04.09.2019 12:52
    Халеп знищила її у фіналі Уімблдону і ти зможеш
    І я надіюся на повтор Уімблдону. Світоліна зараз не гірше тодішньої Халеп.
    Ссылка
    Максим Пелех
      Максим Пелех, 04.09.2019 13:05
    +1
    Желаю Серене стать жертвой Элины
    Ссылка
    Oleksiy Borysyuk
      Oleksiy Borysyuk, 04.09.2019 12:59
    +1
    головне не програти ще до початку матчу!
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 04.09.2019 12:57
    +2
    Скорость и точность надо в игре с Сереной, иначе будет тяжело.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 04.09.2019 12:52
    +2
    Халеп знищила її у фіналі Уімблдону і ти зможеш
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 04.09.2019 12:35
    +2
    Давай Эля!! И эту сучку наказать нужно!! Верим!!
    Ссылка
    Alex Newman
      Alex Newman, 04.09.2019 12:25
    +1
    Шансы есть всегда. Надо агресивно загонять по линии медленную жопастую толстушку.
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 04.09.2019 12:57
    +2
    Скорость и точность надо в игре с Сереной, иначе будет тяжело.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.09.2019 12:52
    +2
    Халеп знищила її у фіналі Уімблдону і ти зможеш
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 04.09.2019 12:35
    +2
    Давай Эля!! И эту сучку наказать нужно!! Верим!!
    Ссылка
    Максим Пелех
    online
      Максим Пелех, 04.09.2019 13:05
    +1
    Желаю Серене стать жертвой Элины
    Ссылка
    Oleksiy Borysyuk
      Oleksiy Borysyuk, 04.09.2019 12:59
    +1
    головне не програти ще до початку матчу!
    Ссылка
    Alex Newman
      Alex Newman, 04.09.2019 12:25
    +1
    Шансы есть всегда. Надо агресивно загонять по линии медленную жопастую толстушку.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 04.09.2019 13:25
    0
    Эля главное по углам ложи. И я думаю анаболик будет сдаваться
    Ссылка
    Alex Newman
      Alex Newman, 04.09.2019 13:14
    0
    Элина с сегодняшнего дня уже 3 ракетка мира. А Серена 8-я.
    В случае победы на US Open-2019, Свитолина может впервые в карьере подняться на 2-е место в рейтинге.
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 04.09.2019 13:06
    0
    dudigo78, 04.09.2019 12:52
    Халеп знищила її у фіналі Уімблдону і ти зможеш
    І я надіюся на повтор Уімблдону. Світоліна зараз не гірше тодішньої Халеп.
    Ссылка
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