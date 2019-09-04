Элина СВИТОЛИНА: «С Сереной мне придется непросто»

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от поединка с 37-летней американкой Сереной Уильямс в полуфинале US Open.
«Поединок с Сереной — большое испытание для меня. Она — чемпионка, мне придется непросто. Все знают, что у нее очень мощная подача. Мне нужно будет использовать свои шансы», — отметила Свитолина.
В 1/4 финала US Open Свитолина обыграла 28-летнюю австралийскую теннисистку Йоханну Конту.
Поединок Свитолина — Уильямс состоится в пятницу, 6-го сентября.
Источник — US Open
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В случае победы на US Open-2019, Свитолина может впервые в карьере подняться на 2-е место в рейтинге.
В случае победы на US Open-2019, Свитолина может впервые в карьере подняться на 2-е место в рейтинге.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.