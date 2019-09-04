Элина СВИТОЛИНА: «С Сереной мне придется непросто»

13:27 — PUTINHUILO

Я офигеваю...Уходил из Барсы в ПСЖ за длинным рублем.Никто его оттуда не выгонял.Для многих Барса...

13:22 — dinigan

какой то всемирный заговор, все намеривают обидеть Бразильцев, то Тайсона то Неймара)))