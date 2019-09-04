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Роджер ФЕДЕРЕР: «Сейчас я расстроен, но сезон я считаю удачным»

Швейцарец уступил в четвертьфинале US Open

  • 04.09.2019 08:40
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Сейчас я расстроен, но сезон я считаю удачным»
© ATP. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в тяжелом четвертьфинальном матче US Open уступил Григору Димитрову. Бывшая первая ракетка мира прокомментировал эту игру.
 
«Перед пятым сетом я должен был вызвать врача. Мне нужна была помощь с верхней частью спины, шеей. Нужно было её расслабить, чтобы стало чуть получше. В любом случае результат сделал Григор, а не моё тело, так что в этом плане всё хорошо. 
 
Я расстроен, что турнир для меня закончился, потому что мне казалось, что после двух матчей с неровным началом я играл очень хорошо. Я упустил возможность, потому что я вёл и, если бы победил, то впереди было целых два дня на отдых. Всё могло закончиться иначе. 
 
Но нужно уметь принимать поражения. Это часть игры. Теперь с радостью проведу время с семьёй и так далее. Всё нормально. 
 
Сезон я считаю удачным. Сейчас я расстроен, но оправлюсь. Всё будет нормально», - сказал Федерер.
 
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Источник — Metro

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