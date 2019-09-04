US Open. Расписание украинцев на 4 сентября

В среду, 4 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет Людмила Киченок.

Люда продолжит соревнования в парном разряде третьим запуском на корте имени Луи Армстронга. В дуэте с Аленой Остапенко украинка в 1/4 финала сразится против американской пары Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.