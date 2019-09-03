БЕЙГЕЛЬЗИМЕР: «Конта не отличается особым терпением»

Бывшая украинская теннисистка Юлия Бейгельзимер поделилась мнением о предстоящем четвертьфинальном матче Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису, в котором первая ракетка Украины сыграет против британки Йоханны Конты (№16 WTA).
«Новый матч - новый соперник. Если бы нужно было коротко описать, как играет Конта, я бы сказала, что она играет немного менее быстро, но при этом немного более точно, чем Мэдисон Киз.
Британка особенно опасна своей игрой в два-три удара, когда в самом начале розыгрыша ей удается занять позицию в корте. Она не отличается особым терпением и предпочитает острый атакующий теннис на грани риска. Из личного опыта могу сказать, что в таком случае задача - это заставить Йоханну двигаться раньше, чем та заставит двигаться вас. А значит, нужно быть максимально дисциплинированным при выборе направления удара. Элина прекрасно умеет играть в такой теннис», – сказала Бейгельзимер.
Матч Свитолина – Конта состоится во вторник, 3 сентября. Время начала – 19:00 по Киеву.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.