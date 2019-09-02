ВИДЕО. Как проиграла действующая чемпионка US Open

Первая ракетка мира Наоми Осака покинула Открытый чемпионат США по теннису.
Действующая чемпионка US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич на стадии 1/8 финала.
Отметим, что кроме Серены Уильямс на турнире не осталось ни одной теннисистки, которая ранее бы побеждала на US Open
Наоми Осака – Белинда Бенчич. Видеообзор матча
Источник — US Open
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