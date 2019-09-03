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US Open. Расписание украинцев на 3 сентября

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут Элина Свитолина и Эрик Ваншельбойм

  • 03.09.2019 10:30
  • 5737 просмотров
  • 2 комментария
US Open. Расписание украинцев на 3 сентября
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник, 3 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут Элина Свитолина и юниор Эрик Ваншельбойм.
 
Первая ракетка Украины сыграет против британки Йоханны Конты (№16 WTA). Поединок 1/4 финала состоится первым запуском дневной сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
 
Эрик Ваншельбойм сыграет перенесенный матч против Говинды Нанда из США. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Также Эрик стартует и в парном разряде. В дуэте со Стефаном Сторчом из Австралии Ваншельбойм срзится против бразильской пары Матеус Пучинелли Де Алмейда / Натан Родригес. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.09.2019 22:27
    +4
    прекрасно!!! тепер слово за Еліною
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 02.09.2019 22:11
    +4
    Гарна новина, після роботи у зручний для багатьох час !!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.09.2019 22:27
    +4
    прекрасно!!! тепер слово за Еліною
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 02.09.2019 22:11
    +4
    Гарна новина, після роботи у зручний для багатьох час !!!
    Ссылка
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