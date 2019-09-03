US Open. Расписание украинцев на 3 сентября

13:01 — spqr-te

Потерпіти поки Суркіси не по старіють на стільки, зо не зможуть управляти ДК або до того часу, ко...

12:59 — evgenbarmaley

Красавец! Сам долго терпел? Хочется спросить Ярмолу, в Англии тоже получаешь 20 тыс грн зарплаты?

12:54 — K_Sarioglo@i.ua

Немного это лет 20?50?500?

12:52 — Kovalenkobrevno

С донецким народом так и происходит