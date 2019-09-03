US Open. Расписание украинцев на 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут Элина Свитолина и юниор Эрик Ваншельбойм.
Первая ракетка Украины сыграет против британки Йоханны Конты (№16 WTA). Поединок 1/4 финала состоится первым запуском дневной сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
Эрик Ваншельбойм сыграет перенесенный матч против Говинды Нанда из США. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Также Эрик стартует и в парном разряде. В дуэте со Стефаном Сторчом из Австралии Ваншельбойм срзится против бразильской пары Матеус Пучинелли Де Алмейда / Натан Родригес. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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