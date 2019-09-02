Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 2 сентября, Наоми Осака (№1 WTA) и Белинда Бенчич (12 WTA) разыграют путевку в 1/4 финала открытого чемпионата США по теннису.
Время начала матча – 19:10 по Киеву.
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Донны Векич (№23 WTA) или Юлии Гёргес (№30 WTA).
Наоми Осака – Белинда Бенчич
Донна Векич – Юлия Гёргес
Источник — Sport.ua
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