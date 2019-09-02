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Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на US Open

  • 02.09.2019 19:15
  • 1180 просмотров
  • 2 комментария
Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Наоми Осака
В понедельник, 2 сентября, Наоми Осака (№1 WTA) и Белинда Бенчич (12 WTA) разыграют путевку в 1/4 финала открытого чемпионата США по теннису.
 

Время начала матча – 19:10 по Киеву.

В 1/4 финала победительница матча сыграет против Донны Векич (№23 WTA) или Юлии Гёргес (№30 WTA).

Наоми Осака – Белинда Бенчич

Донна Векич – Юлия Гёргес 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elis
      Elis, 02.09.2019 20:03
    0
    Ти ба! Татусева доця вбралась як Еліна і забрала перший сет.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 19:49
    -1
    Давай, Наомі, роби брейк
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 20:03
    0
    Ти ба! Татусева доця вбралась як Еліна і забрала перший сет.
    Ссылка
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