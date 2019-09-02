Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Устал очень Вася в последнем бою. Жесткое рубилово прошел. Отдыхай и набирайся сил, наш великий ч...

20:21 — Axmetov1

Ну что пацаны,пошумим в Лиге Чемпионов?Главное бы еще Тайсона не продать *BRAVO...

20:20 — AdvocatusDei

Этот свободный агент Пена на голову лучше дармоедов местных ... ибо чуваку есть что доказывать - ...

20:20 — serge_kr

Все говорили когда Мораес переходил- зачем он Шахтеру, старый и т.д., а в итоге что, лучший бомба...

20:18 — Axmetov1

И что?Мы только рады Нам он самим очень нужен,несмотря на подписание Конопли.Жду недождусь на...

20:17 — Ukraine

Гарно сказав)

20:16 — p_s_l

Блажен, кто верует...©

20:15 — Ukraine

Шахта вміє домовлятись) Якщо захочуть.... як не зараз так зимою 100%