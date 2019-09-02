Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Я хочу большего»

Украинская теннисистка довольна победой над американкой Мэдисон Киз на US Open

  • 02.09.2019 17:26
  • 2236 просмотров
  • 16 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Я хочу большего»
© instagram.com/elisvitolina. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над 24-летней американкой Мэдисон Киз в четвертом раунде US Open.

«О минувшей ночи… Атмосфера была — огонь!!! Четвертьфинал US Open. Я хочу большего», — написала Свитолина в Instagram.

В 1/4 финала турнира Свитолина сыграет с 28-летней австралийкой Йоханной Контой. Матч состоится во вторник, 3-го сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Andres
      Andres, 02.09.2019 18:33
    0
    Спочатку Лома, тепер Еля - шикарні видались вихідні
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 02.09.2019 18:33
    0
    Яка різниця що було колись у спортсменки? Кличко он у Киргизії народилися й мешкали. Конта виступає під британським прапором, то ж не треба морочити голову людям. Або писали б вже "с 28-летней австраловенгробританкойдальшенезнаем Йоханной Контой."
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 02.09.2019 18:30
    0
    "с 28-летней австралийкой Йоханной Контой." - з яких пір британка стала австралійкою?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 18:29
    +2
    disiny5, 02.09.2019 18:09
    Сори, реально венгерка по происхождению
    Поки ви писали, вона стала австралійкою)) Швидко дівчина громадянство змінює
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.09.2019 18:13
    +1
    AlexMatroskin, 02.09.2019 18:10
    Йоханна Конта — профессиональная теннисистка венгерского происхождения, по ходу своей игровой карьеры представлявшая на соревнованиях Австралию и Великобританию; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Википедия
    Дякую.
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 02.09.2019 18:11
    +1
    disiny5, 02.09.2019 18:09
    Сори, реально венгерка по происхождению
    Согласен
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 02.09.2019 18:10
    +1
    Йоханна Конта — профессиональная теннисистка венгерского происхождения, по ходу своей игровой карьеры представлявшая на соревнованиях Австралию и Великобританию; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Википедия
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 02.09.2019 18:09
    +1
    disiny5, 02.09.2019 18:07
    С каких это пор Конта стала венгеркой?
    Сори, реально венгерка по происхождению
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.09.2019 18:08
    +1
    З якою угоркою?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.09.2019 18:08
    -1
    trasher87 trasher87, 02.09.2019 17:38
    Куда ударение ставить??
    Читай англійський варіант висловлювання - тоді не виникатиме запитань щодо наголосу... (На цьому ресурсі завжди "відзначаються " точністю" перекладу).
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 02.09.2019 18:08
    0
    А с чего Йоханна Конта стала венгеркой , по версии Спорт .UA ??????????
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 02.09.2019 18:07
    0
    С каких это пор Конта стала венгеркой?
    Ссылка
    Алексей Столетов
    Алексей Столетов, 02.09.2019 17:43
    +2
    Так мы уже давно хотим, Элина
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 02.09.2019 17:38
    -2
    Куда ударение ставить??
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 02.09.2019 17:33
    0
    Хороший сигнал
    Ссылка
    CrimeanMax
    CrimeanMax, 02.09.2019 17:32
    -5
    Это она про Монфиса?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 18:29
    +2
    disiny5, 02.09.2019 18:09
    Сори, реально венгерка по происхождению
    Поки ви писали, вона стала австралійкою)) Швидко дівчина громадянство змінює
    Ссылка
    Алексей Столетов
    Алексей Столетов, 02.09.2019 17:43
    +2
    Так мы уже давно хотим, Элина
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.09.2019 18:13
    +1
    AlexMatroskin, 02.09.2019 18:10
    Йоханна Конта — профессиональная теннисистка венгерского происхождения, по ходу своей игровой карьеры представлявшая на соревнованиях Австралию и Великобританию; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Википедия
    Дякую.
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 02.09.2019 18:11
    +1
    disiny5, 02.09.2019 18:09
    Сори, реально венгерка по происхождению
    Согласен
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 02.09.2019 18:10
    +1
    Йоханна Конта — профессиональная теннисистка венгерского происхождения, по ходу своей игровой карьеры представлявшая на соревнованиях Австралию и Великобританию; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Википедия
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 02.09.2019 18:09
    +1
    disiny5, 02.09.2019 18:07
    С каких это пор Конта стала венгеркой?
    Сори, реально венгерка по происхождению
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.09.2019 18:08
    +1
    З якою угоркою?
    Ссылка
    Andres
    online
      Andres, 02.09.2019 18:33
    0
    Спочатку Лома, тепер Еля - шикарні видались вихідні
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 02.09.2019 18:33
    0
    Яка різниця що було колись у спортсменки? Кличко он у Киргизії народилися й мешкали. Конта виступає під британським прапором, то ж не треба морочити голову людям. Або писали б вже "с 28-летней австраловенгробританкойдальшенезнаем Йоханной Контой."
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 02.09.2019 18:30
    0
    "с 28-летней австралийкой Йоханной Контой." - з яких пір британка стала австралійкою?
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 02.09.2019 18:08
    0
    А с чего Йоханна Конта стала венгеркой , по версии Спорт .UA ??????????
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 02.09.2019 18:07
    0
    С каких это пор Конта стала венгеркой?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 02.09.2019 17:33
    0
    Хороший сигнал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности