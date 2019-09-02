Элина СВИТОЛИНА: «Я хочу большего»

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над 24-летней американкой Мэдисон Киз в четвертом раунде US Open.
«О минувшей ночи… Атмосфера была — огонь!!! Четвертьфинал US Open. Я хочу большего», — написала Свитолина в Instagram.
В 1/4 финала турнира Свитолина сыграет с 28-летней австралийкой Йоханной Контой. Матч состоится во вторник, 3-го сентября.
Источник — Instagram
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