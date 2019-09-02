Элина СВИТОЛИНА: «Я хочу большего»

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Милан отказался от Тайсона. Клуб не готов платить 30 миллионов 18:46 — Саша Яковенко плюсуюсь. Здається мені панове, что Шахтьор втратив 20 мульйонов і гарного гравця одночасно.

Заря совершила камбэк в матче с Динамо, вырвав ничью 18:41 — sahka1981 Эксперт Мирослав Ступар не готов критиковать арбитра. Да, игра рукой у Тамаша Кадара была, но она...