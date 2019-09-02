US Open. Расписание украинцев на 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут Людмила Киченок и юниоры.

Люда продолжит соревнования в парном разряде четвертым запуском на корте Grandstand. В дуэте с Аленой Остапенко украинка в 1/8 финала сразится против второй сеяной пары Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия). Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

В одиночной сетке парней начнет свои выступления Эрик Ваншельбойм. Его первым соперником станет Говинд Нанда из США. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Любовь Костенко начнет борьбу в одиночной сетке среди девушек. Люба стартует матчем с 15-й сеяной Полиной Кудерметовой из России. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.