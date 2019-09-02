Кассис. Марченко стартовал с победы в первом круге

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Милан предлагает за Тайсона 20 миллионов евро 14:18 — electron440v60hz я думаю, что нужно отпускать. пусть поиграет в хорошем чемпионате. конечно будет тяжело, но все р...

Як українці в Європі виступають. Статистика в сезоні 2019/20 14:13 — Johnny92 Статистика більшості наших гравців просто мертва. Поки що Ігор Пластун грає стабільно всі матчі і...

Юрий САПРОНОВ: «У Свитолиной наступила теннисная зрелость и мудрость» 14:09 — vital Взагалі то традиційно на цю тему мова йшла про зміст коментарів Еліни після своєї проміжної перем... 13:57 — johndow11 после таких комментариев обычно влет следует, буду рад ошибиться

US Open. Свитолина переиграла Киз и вышла в четвертьфинал! 14:09 — serega-2019 .. Ломоченко теж отримав велику перемогу над Люком .. і всі прихильники боксу привітали його з яс... 14:02 — vital Ото ж бо й воно: на сайті види спорту поділені на розділи. Для чого заходити в профільну тему і з... 13:57 — serega-2019 .. так в чому проблема коментувати футбольні матчі і писати свої коменти в темі "футбол" ?! Чи х...