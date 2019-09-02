Кассис. Марченко стартовал с победы в первом круге

Украинский теннисист Илья Марченко (№430 ATP) с победы начал выступления на челленджере во Франции.
В матче первого круга украинец в двух сетах одолел британца Ллойда Глэсспулла (№377 ATP).
Кассис. 1-й круг
Илья Марченко (Украина) – Ллойд Глэсспулл (Великобритания) – 6:4, 6:4
В следующем круге Илья сразится против седьмого сеяного Ильи Ивашко из Беларуси.
Ранее Марченко остановился в четвертьфинале челленджера на Мальорке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.