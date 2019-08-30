Мальорка. Марченко остановился в четвертьфинале

В пятницу, 30 августа, украинский теннисист Илья Марченко (№430 ATP) завершил выступления на челленджере на Мальорке.
В матче 1/4 финала украинец в двух сетах уступил Даниэлю Мазуру (№318 ATP) из Германии.
Мальорка. Четвертьфинал
Илья Марченко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 6:7(2), 2:6
Ранее турнир покинул и Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.