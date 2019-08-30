Мальорка. Марченко остановился в четвертьфинале

Барса одного до бюргерів уже спихнула, а от іншому грати відеоігри і Каталонії комфортно

18:00 — Trollface

Динамо пару ничеек откатает, тогда посмотрим кто будет фаворитом группы. Хотя бы со второго места...

17:58 — kot_sumy

Ну, для Александрии любая группа была бы более-менее группой смерти. Так что все норм а ДК нужн...

17:55 — Odinokij

Как всегда везёт ментам и пьяницам и если дк не проходить эти команды,тогда совсем подкрался писе...

17:53 — Orel

Для ДК зараз кожна команда небезпечна. Краще б Хац залишився. Або Ребров.