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Мальорка. Стаховский выбыл, Марченко идет дальше

Илья сыграет в четвертьфинале испанского челленджера

  • 29.08.2019 23:02
  • 220 просмотров
  • 1 комментарий
Мальорка. Стаховский выбыл, Марченко идет дальше
© ATP. Илья Марченко
Украинские теннисисты Илья Марченко (№430 ATP) и Сергей Стаховский (№147 ATP) провели матчи третьего круга на турнире ATP Challenger в Испании.
 
Илья в двух сетах легко разобрался с Романом Сафиуллиным из России (№230 ATP), а Сергей, посеянный под седьмым номером, уступил Блажу Кавчичу из Словении (№239 ATP).
 
Мальорка. Третий круг
Илья Марченко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:1, 6:2
Сергей Стаховский (Украина) – Блаж Кавчич (Словения) – 4:6, 2:6
 
Также Стаховский завершил борьбу и в парном разряде. Украинец в паре с Андреем Василевским из Беларуси проиграл дуэту Владимир Игнатик (Беларусь) / Роман Сафиуллин (Россия) - 5:7, 2:6.
 
Соперником Марченко по четвертьфиналу станет немец Даниэль Мазур (№318 ATP). 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.08.2019 23:06
    0
    Пора Сергію зав'язувати з тенісом, його час пройшов, на жаль. На тренерську роботу!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.08.2019 23:06
    0
    Пора Сергію зав'язувати з тенісом, його час пройшов, на жаль. На тренерську роботу!!!
    Ссылка
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