Мальорка. Стаховский выбыл, Марченко идет дальше

Украинские теннисисты Илья Марченко (№430 ATP) и Сергей Стаховский (№147 ATP) провели матчи третьего круга на турнире ATP Challenger в Испании.
Илья в двух сетах легко разобрался с Романом Сафиуллиным из России (№230 ATP), а Сергей, посеянный под седьмым номером, уступил Блажу Кавчичу из Словении (№239 ATP).
Мальорка. Третий круг
Илья Марченко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:1, 6:2
Сергей Стаховский (Украина) – Блаж Кавчич (Словения) – 4:6, 2:6
Также Стаховский завершил борьбу и в парном разряде. Украинец в паре с Андреем Василевским из Беларуси проиграл дуэту Владимир Игнатик (Беларусь) / Роман Сафиуллин (Россия) - 5:7, 2:6.
Соперником Марченко по четвертьфиналу станет немец Даниэль Мазур (№318 ATP).
Источник — Sport.ua
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