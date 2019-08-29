Мальорка. Стаховский выбыл, Марченко идет дальше

На этот раз повезло с календарём. Идеально было бы заканчивать с Сити дома, ну да ладно.

по стоимости команды думаю подороже Шахтера будут однозначно.

23:41 — DIM-C

Команда впервые за 15 лет в групповом раунде ЛЕ! Порадуйся за успехи соотечественников и ложись с...

23:40 — fedd1979

Так "Загреб" вони й не пройшли. А яка ціна "Судуви" з "Валеттою"?

23:38 — fedd1979

Чоловіче, мене не цікавить, де вони були чи не були. Я просто вважаю, що прохід "Валетти" і "Суду...