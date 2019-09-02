Элина СВИТОЛИНА: «Знаю, чего ожидать от Конты, нужно быстро двигаться»

«В матче с Мэдисон Кис я показала качественный теннис от начала и до конца игры, это было хорошее выступление. Сейчас я хорошо себя чувствую физически, а это всегда помогает моей игре. На подаче мне удалось сыграть вариативно, все важные очки сложились в мою пользу, это придало мне уверенность играть более агрессивно на подаче. Кис, в свою очередь, возможно не сильно чувствовала мяч на приеме. Когда мы играли с ней здесь два года назад, для меня это был очень трудный матч и болезненное поражение. В таких матчах ты учишься, как совершенствовать игру и справляться с давлением.

Если говорить о Йоханне Конте, то она трудный соперник, мне надо быстро двигаться, очень надежно играть сзади в матчах против неё. Я знаю, чего от нее ожидать, мы тренировались вместе в Лондоне, выступали в паре. Она всегда хорошо играет на Шлемах, она игрок топ-10 и сама по себе приятная девушка. Так что, мы знаем друг друга и у нас нормальные отношения.

На что больше всего повлияли мои тренировки с Гаэлем? Если выделить что-то одно, мне кажется, я стала более спокойной, я больше разговариваю с тренером, больше говорю с Гаэлем о теннисе, о том, что я чувствую. Это то, что изменилось больше всего за последние 9-10 месяцев», - сказала Свитолина.