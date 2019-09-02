Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Знаю, чего ожидать от Конты, нужно быстро двигаться»

Украинская теннисиcтка поделилась ожиданиями от игры в четвертьфинале US Open

  • 02.09.2019 09:02
  • 859 просмотров
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Знаю, чего ожидать от Конты, нужно быстро двигаться»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз (№9 WTA) в матче четвертого круга открытого чемпионата США.
 
«В матче с Мэдисон Кис я показала качественный теннис от начала и до конца игры, это было хорошее выступление. Сейчас я хорошо себя чувствую физически, а это всегда помогает моей игре. На подаче мне удалось сыграть вариативно, все важные очки сложились в мою пользу, это придало мне уверенность играть более агрессивно на подаче. Кис, в свою очередь, возможно не сильно чувствовала мяч на приеме. Когда мы играли с ней здесь два года назад, для меня это был очень трудный матч и болезненное поражение. В таких матчах ты учишься, как совершенствовать игру и справляться с давлением.
 
Если говорить о Йоханне Конте, то она трудный соперник, мне надо быстро двигаться, очень надежно играть сзади в матчах против неё. Я знаю, чего от нее ожидать, мы тренировались вместе в Лондоне, выступали в паре. Она всегда хорошо играет на Шлемах, она игрок топ-10 и сама по себе приятная девушка. Так что, мы знаем друг друга и у нас нормальные отношения. 
 
На что больше всего повлияли мои тренировки с Гаэлем? Если выделить что-то одно, мне кажется, я стала более спокойной, я больше разговариваю с тренером, больше говорю с Гаэлем о теннисе, о том, что я чувствую. Это то, что изменилось больше всего за последние 9-10 месяцев», - сказала Свитолина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности