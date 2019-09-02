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Элина СВИТОЛИНА: «Очень довольна тем, насколько стабильно отыграла»

Первая ракетка Украины – о победе над американкой Мэдисон Киз

  • 02.09.2019 04:57
  • 215 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Очень довольна тем, насколько стабильно отыграла»
© US Open. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз (№9 WTA) в матче четвертого круга открытого чемпионата США.
 
«Сегодня я действительно хорошо подавала, также я отлично работала ногами, очень довольна тем, насколько стабильно я отыграла в этом поединке.
 
Хочу ли я спеть Гаэлю «Happy Birthday»? Не очень хочу. Сегодня я старалась быть очень сфокусированной, но это действительно была для меня дополнительная мотивация. Наши тренировки помогают мне в работе ног, но мой тренер Эндрю Беттлс мне тоже нужен для всей остальной работы. Тренер всегда готов помочь, он всегда с тобой, когда у тебя плохое настроение. Так что я очень рада, что мы работаем в верном направлении. 
 
На этом турнире я бы сказала, что я играю качественно, но не сильно задумываюсь, если честно, как бы я оценила свое выступление. Не знаю, возможно, из-за матчей Гаэля, я сейчас более расслаблена. Впереди у меня будет еще одна большая битва против Йоханны Конты, у нас всегда были трудные матчи, я постараюсь показать свою лучшую игру», - сказала Свитолина.
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 02.09.2019 05:13
    0
    Ми теж дуже задоволені
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    Elis
      Elis, 02.09.2019 05:13
    0
    Ми теж дуже задоволені
    Ссылка
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