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Л. Киченок/Остапенко – Олару/Ян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда US Open

  • 01.09.2019 18:07
  • 760 просмотров
  • 1 комментарий
Л. Киченок/Остапенко – Олару/Ян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Людмила Киченок
В воскресенье, 1 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет Людмила Киченок.
 
Люда продолжит соревнования в парном разряде первым запуском на корте №7. В дуэте с Аленой Остапенко украинка во втором круге сразится против румынско-китайской пары Ралука Олару / Чжаохуан Ян. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 01.09.2019 18:29
    0
    Жесть тут юмористы Младенович - Ферро вместо матча Даяны видел, но вместо тенниса футбол из Африки - супер, ребята.
    Вы хоть ссылки свои проверяйте.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 01.09.2019 18:29
    0
    Жесть тут юмористы Младенович - Ферро вместо матча Даяны видел, но вместо тенниса футбол из Африки - супер, ребята.
    Вы хоть ссылки свои проверяйте.
    Ссылка
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