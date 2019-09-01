Л. Киченок/Остапенко – Олару/Ян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 1 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет Людмила Киченок.
Люда продолжит соревнования в парном разряде первым запуском на корте №7. В дуэте с Аленой Остапенко украинка во втором круге сразится против румынско-китайской пары Ралука Олару / Чжаохуан Ян. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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