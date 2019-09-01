US Open. Расписание украинок на 1 сентября

03:19 — Тарас Пипко

Успех не нуждается в оправдании. Главное чтоб тебя не убили тапком.

03:16 — Тарас Пипко

Чтобы не писать дурацкие слова пора включить проверку правописания. Но тебе "НАДА" научиться грам...

03:03 — Владислав Ткаченко

Лом не добил,по этическим соображениям,в принципе правильно сделал,по джентельменски

02:57 — Dre

Якщо Лома захоче на пенсію то нехай іде,та не тобі його туди проводжати.Так зрозуміло? Інтерв'ю,В...

02:41 — Axmetov1

Все спортсмены говорят,-посмотрим на здоровье,на мотивацию,это нормально

02:39 — Axmetov1

Васе только 32,ему ещё минимум 3 года на троне быть О чём ты вообще шепчешь?

02:38 — BekXan

Пора хоть немного смотреть интревью Ломы и следить за его карьерой что бы не писать дурацкие слов...

02:37 — BekXan

Есть слова Ломаченко и его видение.Не нада быть дураком что бы понимать будущее.