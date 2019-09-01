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US Open. Расписание украинок на 1 сентября

В воскресенье на корты Нью-Йорка выйдет Элина Свитолина

  • 01.09.2019 01:50
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US Open. Расписание украинок на 1 сентября
© WTA. Элина Свитолина
В воскресенье, 1 сентября, на корты Открытого чемпионата США по теннису снова выйдет Элина Свитолина.
 
Первая ракетка Украины сыграет против американки Мэдисон Киз (№9 WTA). Поединок четвертого круга состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву (в ночь на понедельник).
 

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Источник — Sport.ua

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