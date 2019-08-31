ФОТО. Свитолина довольна победой над Ястремской

Последние комментарии

Ярмоленко в основе Вест Хэма на матч с Норвичем 18:18 — Александр Шевченко Бамбасята, сушите весла. Ярмола забил гол. Лошки. Ждем теперь голов за сборную, Андрюха. 18:00 — polesse2000 Taran, 31.08.2019 17:27 Бревно в основе - значит Вест Хем продует -------------------------------...

Вест Хэм Юнайтед - Норвич 18:15 — yuryan Ярмола забив!!! Красавчег!

Манчестер Юнайтед не смог удержать победу над Саутгемптоном 18:14 — polesse2000 Цыган результат также без бабла хозяина не дал . Доказано зборной Турции и Зенитом

Осасуна - Барселона 18:14 — Александр Ковтун месси играет?

Неймар заявил игрокам Барселоны, что его трансфер сорвался 18:11 — polesse2000 Как могло ПСЖ купить этого клоуна за €222 миллиона , что они там в тот мо...

US Open. Ястремская без шансов проиграла Свитолиной 18:10 — Vladdal Специалист, скажите, насколько сильна Даяна в игре слёта? Позволяет ли ей техника играть как Андр... 18:05 — Vladdal Она в одиночке была одиннадцатой по итогам сезона, и не так давно - в 2017-м. Если не изменяет па...