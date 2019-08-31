ФОТО. Свитолина довольна победой над Ястремской

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина довольна победой над своей 19-летней соотечественницей Даяной Ястремской в третьем круге US Open
«Ох уж эти нью-йоркские ночи. 4-й раунд», — написала Свитолина в Instagram.
В четвертом круге US Open Элина встретится с 24-летней американкой Мэдисон Киз. Матч состоится в воскресенье, 1-го сентября.
Источник — Instagram
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