US Open. Андрееску, Таунсенд и Бенчич сыграют в четвертом круге

30 и 31 августа на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки третьего круга.
В пятницу у женщин играла нижняя часть сетки, в субботу – верхняя.
US Open. Третий круг
Матчи 30 августа
Каролина Плишкова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 4:6, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – Мария Саккари (Греция) – 7:5, 6:3
Петра Мартич (Хорватия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:4, 6:3
Йоханна Конта (Великобритания) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:3
Серена Уильямс (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:2
Ван Цян (Китай) – Фиона Ферро (Франция) – 7:6(1), 6:3
Мэдисон Киз (США) – София Кенин (США) – 6:3, 7:5
Матчи 30 августа (начало в 18:00 по Киеву)
Элиза Мертенс (Бельгия) – Андреа Петкович (Германия) – 6:3, 6:3
Тейлор Таунсенд (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:2
Бьянка Андрееску (Канада) – Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 6:4
Кристи Ан (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 7:5
Юлия Гёргес (Германия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:2, 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария) – Анетт Контавейт (Эстония) – отказ Контавейт
Наоми Осака (Япония) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 6:0
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Осака – Бенчич
Векич – Гёргес
Таунсенд – Андрееску
Ан – Мертенс
Нижняя часть сетки
Свитолина – Киз
Конта – Кар. Плишкова
С. Уильямс – Мартич
Ван Цян – Барти
Источник — Sport.ua
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