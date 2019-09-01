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US Open. Андрееску, Таунсенд и Бенчич сыграют в четвертом круге

Женщины провели матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису

  • 01.09.2019 02:36
  • 4489 просмотров
  • 7 комментариев
US Open. Андрееску, Таунсенд и Бенчич сыграют в четвертом круге
© US Open. Элина Свитолина
30 и 31 августа на Открытом чемпионате США по теннису состоятся поединки третьего круга.
 
В пятницу у женщин играла нижняя часть сетки, в субботу – верхняя.
 
US Open. Третий круг
 
Матчи 30 августа
 
Каролина Плишкова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 4:6, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – Мария Саккари (Греция) – 7:5, 6:3
Петра Мартич (Хорватия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:4, 6:3
Йоханна Конта (Великобритания) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:3
Серена Уильямс (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:2
Ван Цян (Китай) – Фиона Ферро (Франция) – 7:6(1), 6:3
Мэдисон Киз (США) – София Кенин (США) – 6:3, 7:5
 
Матчи 30 августа (начало в 18:00 по Киеву)
 
Элиза Мертенс (Бельгия) – Андреа Петкович (Германия) –  6:3, 6:3
Тейлор Таунсенд (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:2
Бьянка Андрееску (Канада) –  Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 6:4
Кристи Ан (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 7:5
Юлия Гёргес (Германия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:2, 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария) –  Анетт Контавейт (Эстония) – отказ Контавейт 
Наоми Осака (Япония) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 6:0
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Осака –  Бенчич 
Векич –  Гёргес
 
Таунсенд –  Андрееску 
Ан – Мертенс
 
Нижняя часть сетки
 
Свитолина – Киз
Конта – Кар. Плишкова
 
С. Уильямс – Мартич
Ван Цян – Барти
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 31.08.2019 20:13
    -1
    Stanislav Matusevych, 31.08.2019 16:48
    Вона стабільно грає 2:1, і постійно затейпована. При цьому всіх перемагає. Коли я писав прев'ю, припускав саме її участь у фіналі з когорти молоді. Побачимо.
    Похоже сегодня уложится в два сета, яркую игру показывает
    Ссылка
    Wvc
    Wvc, 31.08.2019 17:20
    +8
    Все таки верхня частина сітки слабша ніж нижня. Згодні?
    Ссылка
    nico80
      nico80, 31.08.2019 16:58
    -1
    Минулого року Еліна теж в 4-му колі грала з Кіз - https://www.myscore.ua/match/6gBAfQH1/#h2h;all Сподіваюсь, цього разу результат буде протилежним.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 16:48
    -1
    gudini, 31.08.2019 15:54
    Останній матч в Андреєску видався дуже важким, да і затейпована вона, ніби щойно з поля бою. Возняцки навпаки ніби оживає з кожним матчем. Осака взагалі в незрозуілому стані. Можлива несподіванка: Бенчич або взагалі Мертенс з верхньої частини.
    Вона стабільно грає 2:1, і постійно затейпована. При цьому всіх перемагає. Коли я писав прев'ю, припускав саме її участь у фіналі з когорти молоді. Побачимо.
    Ссылка
    gudini
    gudini, 31.08.2019 15:54
    -2
    Останній матч в Андреєску видався дуже важким, да і затейпована вона, ніби щойно з поля бою. Возняцки навпаки ніби оживає з кожним матчем. Осака взагалі в незрозуілому стані. Можлива несподіванка: Бенчич або взагалі Мертенс з верхньої частини.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 15:04
    +3
    Сергей Богданов, 31.08.2019 14:52
    Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит или осака по настоящему проснется?
    Думаю, що все-таки Б'янка.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 31.08.2019 14:52
    0
    Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит или осака по настоящему проснется?
    Ссылка
    Wvc
    Wvc, 31.08.2019 17:20
    +8
    Все таки верхня частина сітки слабша ніж нижня. Згодні?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 15:04
    +3
    Сергей Богданов, 31.08.2019 14:52
    Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит или осака по настоящему проснется?
    Думаю, що все-таки Б'янка.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 31.08.2019 14:52
    0
    Нижняя часть сетки выглядит очень интригующе, в верхней части неужели бьянка снова всех удивит или осака по настоящему проснется?
    Ссылка
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