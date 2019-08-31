US Open. Расписание украинок на 31 августа

В субботу, 31 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки, которые сыграют поединки парного разряда.

Надежда Киченок продолжит соревнования в парном разряде вторым запуском на корте №7. В дуэте с Эбигейл Спирс украинка сразится против восьмой сеяной пары Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия). Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Даяна Ястремская в дуэте с пуэрториканкой Моникой Пуиг сразится против Анны Калинской (Россия) и Юлии Путинцевой (Казахстан). Встреча пройдет четвертым запуском на корте №4 после матча Гренефельд / Схюрс – Гуарани / Пера. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.