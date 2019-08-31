Элина СВИТОЛИНА: «Это был особенный матч для Украины»

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Даяной Ястремской 6:2, 6:0 в третьем раунде US Open-2019:
«Это был очень особенный матч для Украины, для нас обеих, мы обе из Одессы. Сегодня я была очень стабильна с задней линии и хорошо подавала тогда, когда нужно было. В итоге опыт немного сыграл свою роль. Я довольна своим теннисом и жду следующего матча.
Как мне пройти в решающие стадии на Шлемах? Я все еще пытаюсь это разгадать (смеется). На самом деле нужно просто играть матч за матчем, не заглядывать наперед и просто наслаждаться матчами. Спасибо зрителям за такую атмосферу, которую вы создаете для всех участников».
Источник — Большой теннис Украины
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