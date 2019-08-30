Козлова/Потапова – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 30 августа, украинские теннисистки Катерина Козлова и Людмила Киченок сыграют друг против друга в матче парного разряда.
Катя в дуэте с Анастасией Потаповой из России выйдет четвертым запуском на корт №10 против Люды в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии. Ориентировочное время начала матча – 23:10 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.