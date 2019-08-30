Кирьят-Шмона. Снигур сыграет в полуфинале 25-тысячника ITF

Украинская теннисистка Дарья Снигур поборется за выход в финал турнира 25-тысячника ITF в Израиле.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под третьим номером, обыграла местную теннисистку Лину Глушко.
Кирьят-Шмона. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 6:3, 6:1
В полуфинале Снигур сразится против Виктории Мунтян из Франции.
Напомним, Дарья в июле выиграла юниорский Уимблдон.
Источник — Sport.ua
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